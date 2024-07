Roberta Di Padua in bikini dopo il dimagrimento/ L’ex Uomini e Donne stupisce tutti così

Roberta Di Padua dimagrita dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua è sempre stata una delle dame più belle del trono over di Uomini e Donne e la sua avvenenza non è mai passata inosservata. Sempre molto elegante nel look, Roberta, anno dopo anno, ha conquistato le attenzioni del pubblico diventando una protagonista indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi dove ha trovato più volte l’amore uscendo dal programma prima con Riccardo Guarnieri e, successivamente, con Alessandro Vicinanza con cui è attualmente fidanzata. Innamorata, serena e felice, Roberta condivide molti contenuti sui social mostrando ai followers sia i momenti della sua vita quotidiana sia i momenti che è solita trascorrere con Alessandro Vicinanza.

Sempre bellissima, nell’ultimo periodo, l’ex dama del trono over è apparsa più in forma che mai al punto che qualche utente ha notato il dimagrimento della Di Padua che non ha mai nascosto di seguire un regime alimentare sano ed equilibrato studiato appositamente per lei da una professionista. Tuttavia, con l’arrivo dell’estate, Roberta ha deciso di condividere anche una foto in bikini scatenando l’entusiasmo del web.

La foto in bikini di Roberta Di Padua

Tra le storie del proprio profilo Instagram, Roberta Di Padua ha pubblicato una foto in cui indossa un bikini nero che esalta il fisico in perfetta forma e che è diventata immediatamente virale. Pioggia di complimenti per l’ex dama che da mesi segue un regime alimentare che le ha permesso di sfoggiare un fisico davvero mozzafiato. Sempre più bella, Roberta sta vivendo un momento sereno della sua vita trascorrendo le sue giornate tra lavoro, il figlio e l’amore con Alessandro Vicinanza.

Con quest’ultimo, la storia va avanti ormai da mesi ed ora la coppia si prepara ad affrontare un’estate insieme dopo aver trascorso qualche giorno a Ibiza dove Roberta si è rifugiata per qualche giorno di relax con il figlio e dove è stata poi raggiunto dallo stesso Alessandro.

