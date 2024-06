Roberta Guaineri, ex assessore allo sport di Milano, è morta/ Beppe Sala: “Ho perso un’amica adorata”

È morta Roberta Guaineri, ex assessore allo sport di Milano

Milano è in lutto dopo la morte di Roberta Guaineri, ex assessore al Turismo, sport e qualità della vita. La donna, di appena 57 anni, è venuta a mancare mentre era in vacanza in Sardegna: inizialmente la causa del decesso sembrava un malore improvviso ma Beppe Sala, suo amico oltre che ex collaboratore, ha spiegato che stava combattendo contro alcuni problemi di salute. Mondo della politica, dello sport e non soltanto: Guaineri era un avvocato penalista, dopo la laurea all’Università Statale di Milano nel 1991 e l’abilitazione a patrocinare davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Dal 2001 Guaineri aveva co-fondato lo Studio Moro Visconti, dove si occupava di diritto penale di impresa. L’impegno nel mondo della politica era arrivato nel 2016, come assessore sotto la prima giunta Sala: proprio nel corso del mandato si spese per l’assegnazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, lavorando instancabilmente per raggiungere il traguardo che una volta ottenuto la rese felicissima, come ricordano gli amici e colleghi.

Beppe Sala: “Roberta Guaineri è stata un’amica adorata”

Dopo la morte di Roberta Guaineri, tanti i messaggi di cordoglio dal mondo della politica, tra i quali quello di Beppe Sala, sindaco di Milano, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ho perso un’amica adorata. È stata assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta”. A legare i due c’era un rapporto di collaborazione, stima e amicizia: Guaineri era stata assessore al Turismo, sport e qualità della vita dal 2016 al 2021, nella prima giunta Sala.

Il sindaco, ancora, postando una foto di loro due sorridenti, con in mano una bandiera italiana, ha continuato nel suo messaggio colmo di dolore e tristezza: “Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto, che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità”. Sotto il post del primo cittadino milanese sono arrivati una serie di commenti, come quello di Majorino e dell’attrice Cristiana Capotondi che si è detta “senza parole”.











