Roeg, Rossif e Angus, Rachel e Kiefer: chi sono i figli di Donald Sutherland/ Carriera come il padre per…

Donald Sutherland, uno dei più grandi attori scomparso oggi, giovedì 20 giugno, a 88 anni, oltre ad aver avuto una carriera brillante, ha avuto anche una vita privata molto intensa coronata da tre matrimoni e la nascita di ben cinque figli. Nonostante abbia dedicato la sua vita alla recitazione inseguendo un sogno che lo aveva portato a trasferirsi dal Canada a Londra dove, lavorando duramente e dopo una lunga gavetta era riuscito ad imporsi, Donald Sutherland non ha mai rinunciato all’amore vivendo tre grandissime storie d’amore e diventando padre di cinque figli.

Valentina Persia: i figli Lorenzo e Carlotta, la morte del compagno Salvo/ Malattia: depressione e rinascita

I gemelli, Rachel e Kiefer sono nati nel 1966 dal matrimonio con Shirley Douglas mentre dal matrimonio con la terza ed ultima moglie Francine Racette sono nati tre figli: Roeg (1974), Rossif (1978) e Angus (1979).

Dei figli di Donald Sutherland non si hanno molte informazioni avendo scelto strade diverse da quella intrapresa dal padre. Tuttavia, a scegliere la carriera cinematografica come l’illustre genitore è stato Kiefer, nato dal secondo matrimonio dell’attore e che ha avuto la possibilità anche di lavorare con lui. Padre e figlio hanno recitato insieme in diversi progetti nel corso degli anni, tra cui i film “Max Dugan Returns”, “Forsaken” e “A Time to Kill”.

Francine Racette: chi è la moglie di Donald Sutherland/ Un matrimonio lungo più di 50 anni

Proprio Kiefer Sutherland ha annunciato la morte del padre sui social esprimendo il dolore da figlio e tutta la sua ammirazione per quello che considerava un grande attore e un grande artista.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024