Romina Giamminelli è la moglie di Marco Maddaloni, il campione judoka e personaggio televisivo di successo che si è fatta conoscere dal grande pubblico durante le sue partecipazioni ai reality “Pechino Express”, “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello”. La loro unione è stata celebrata con una cerimonia civile, ma non è finita qui, perché la coppia ha giurato amore eterno con un’altra cerimonia, dopo che Marco Maddaloni ha vinto L’Isola dei Famosi. Finora sono tre i frutti del loro amore, i loro figli: il primo Giovanni, nato otto anni fa, nel 2018 è arrivata Giselle Maria, mentre quattro anni fa è nato il terzogenito Pino.

Proprio Romina Giamminelli, in una delle pochissime interviste rilasciate alla stampa, parlando del piccolo di casa Pino ha rivelato che c’è stato un problema, perché nacque con “i piedi torti“, quindi quando aveva solo quattro mesi di vita fu sottoposto a un intervento chirurgico e da allora indossa dei tutori, che deve portare per diverse ore al giorno fino a quando non compirà 6 anni.

Laura e Pino, fratelli di Marco Maddaloni/ Eccellenze nel judo a livello nazionale ed internazionale

Una famiglia innamorata ed unita che ha superato tantissimi momenti di difficoltà ed anche problemi economici come ha raccontato la ex modella ospite di Mia Ceran a Nei Tuoi Panni. Ad esempio, ci fu un periodo in cui erano proprio a corto di soldi, ha detto Romina ricordando i primi incontri con il compagno. Quindi, si incontravano in piazza, mangiavano una pizzetta da un euro, giravano per Napoli e poi tornavano a casa.

Ma come si sono conosciuti Marco Maddaloni e Romina Giamminelli? A rivelarlo è stata proprio la moglie del campione judoka, spiegando che fu lui a contattarla sui social facendole i complimenti per la bellezza e dicendole che voleva conoscerla. Incuriosita dal messaggio, Romina guarda le foto di questo contatto e rimane piacevolmente colpita dall’aspetto esteriore, ma un po’ meno dalla tipologie di foto pubblicate. Ad esempio, ce n’erano alcune da cui evinceva che si divertiva, ma lei si sentiva pronta per cercare l’amore vero, da romantica quale è, quindi non era sicura che fosse giusto per lei, ha raccontato la ex modella.

I due si sono innamorati e insieme hanno affrontato le gioie e i dolori della vita. Non ultima la morte del padre di Romina Giamminelli scomparso proprio mentre Marco Maddaloni era rinchiuso nella casa del Grande Fratello. “Mio padre era ammalato da 17 anni” – ha detto Romina confessando che il padre riusciva sempre a rialzarsi anche nei momenti più difficili, ma questa volta non ce l’ha fatta – “anche stavolta ci avevamo sperato si riprendesse”. Ma purtroppo è andata diversamente: “Ed è giusto così, così ha smesso di soffrire”.