Romina Power ha una fidanzato? La verità sulla ex moglie di Al Bano

Da diversi anni l’amata cantante Romina Power è tornata dominante sulle scene, spesso anche in coppia con l’ex marito Al Bano, con il quale ha vissuto anni di amore felice prima di annunciare al mondo intero la fine della loro storia. Oggi Romina Power ha un fidanzato? Più volte l’artista è intervenuta sul tema, svelando come in realtà un uomo nella sua vita attualmente non esista, anche se nei mesi scorsi è esplosa una voce nel gossip che avrebbe visto Romina Power protagonista di una love story con Brian Sweeny, imprenditore di Hollywood con il quale però non avrebbe avuto niente a che fare. E in una intervista a Verissimo l’ex moglie di Al Bano ha ammesso di essere concentrata su altro nella vita: “Ho tanto amore attorno a me, i figli, i miei nipoti, i miei cani, i fan. I corteggiatori invece… con il passare del tempo invecchiando uno dovrebbe accontentarsi di più e io invece al contrario sono diventata molto esigente e quindi non è facile”

Nonostante questo in passato Romina Power ha tentato comunque di ritrovare l’amore, ma anche in quel caso le cose non sono andate come sperato: “In America qualche volta ho provato ad uscire con qualche persona ma era difficile anche arrivare a cena, io non ho più pazienza, è finita, per figli e nipoti, anche per i miei cani invece lo sono”.

Romina Power malattia, cosa ha avuto la cantante negli ultimi anni

Qualche problema di salute ha afflitto Romina Power negli ultimi anni, con la celebre artista ed ex moglie di Al Bano che ha però sempre rassicurato i fan, anche se lo scorso anno è stata costretta ad annullare qualche concerto per riguardarsi.

Romina Power non ha mai svelato particolari dettagli inerenti alla malattia affrontata, anche se tutto per fortuna ormai sembra alle spalle.