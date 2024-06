Rottweiler azzanna un uomo a Milano/ 57enne aggredito dal cane: profonde ferito ad un braccio

Un nuovo caso di un cane che ha aggredito una persona, questa volta un Rottweiler, uno dei molossi senza dubbio più potenti e forti tra quelli diffusi nel nostro Paese, insieme ai Pitbull. L’episodio, come riferito dai colleghi di MilanoToday, si è verificato presso il comune di Mazzo di Rho, in provincia di Milano, dove un uomo di 57 anni è stato attaccato appunto da un rottweiler. Il cane l’avrebbe morso più volte alle braccia, provocandogli delle ferite profonde, ma fortunatamente senza ucciderlo. L’uomo è riuscito ad essere soccorso e l’episodio si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 26 giugno 2024, nelle prime ore del pomeriggio.

La vittima, come spiega ancora MilanoToday, è originaria di Nerviano (sempre in provincia di Milano), ed è stata soccorsa dagli uomini del personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza che si sono recati sul posto, in via Gabriele D’Annunzio, nel giro di pochi minuti con un’ambulanza. Il 57enne ha riportato ferite ad entrambe le braccia evidentemente nel tentativo di proteggersi dall’aggressione del cane, e sembra che una delle due braccia sia ridotto particolarmente male.

ROTTWEILER AZZANNA UN UOMO A MILANO: L’ENNESIMO CASO NELLE ULTIME SETTIMANE

In ogni caso il ricovero è avvenuto con il codice giallo presso l’ospedale più vicino, di conseguenza l’aggredito non è in pericolo di vita. Bisognerà però capire se i medici riusciranno a salvargli il braccio violentemente maltrattato. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Rho che hanno fatto partire una indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto.

In base ad una prima ricostruzione sembra che il rottweiler sia fuggito dopo l’aggressione, che sarebbe però avvenuta per dei motivi che non sono ancora chiari. La cosa certa è che si tratta soltanto dell’ultimo di una lunga serie di episodi avvenuti nelle ultime settimane di aggressioni di cani molossi ai danni delle persone. Il più recente è quello di un 39enne di Roma che è stato ucciso da due Rottweiler.

