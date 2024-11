TrigNO, nuove critiche nella puntata di Amici 2024: Rudy Zerbi scatenato

È sempre più in bilico il percorso di TrigNO nella scuola di Amici 2024. L’allievo di Anna Pettinelli è finito nel mirino dell’intera commissione di professori a causa dei suoi comportamenti indisciplinati, che gli hanno causato un richiamo ufficiale. TrigNO, infatti, ha un’ultima possibilità di rimanere nella scuola, che perderà qualora reiterasse il comportamento poco rispettoso mostrato finora per lo studio e le regole. Se la Pettinelli si aspetta dunque molto da lui, le gare di canto affrontate finora non hanno portato grandi risultati.

TrigNO non è mai riuscito a conquistare una delle prime posizioni e lo stesso è accaduto nella puntata del 10 novembre. Le anticipazioni ci svelano, infatti, che il cantante si è piazzato quinto su sette allievi esibitisi. Ma non è tutto, perché la sua interpretazione ha scatenato le aspre critiche di Rudy Zerbi.

Zerbi affonda TrigNO ma Ermal Meta lo difende ad Amici 2024

Che Rudy non abbia un debole per TrigNO è ormai noto a tutti gli spettatori di Amici 2024. Il professore non apprezza il suo atteggiamento nella scuola così come la sua attitudine nel canto o la sua vocalità. E lo ha palesato anche in studio, dopo l’esibizione dell’allievo sulle note di ‘Gli anni’. Zerbi ha infatti preso parola per annunciare il suo voto a TrigNO: un tre! Ma non si è limitato a questo, perché ha poi motivato questa sua votazione, dichiarando che la performance gli è parsa “da veglia funebre”. Si è detto d’accordo con Rudy Cristiano Malgioglio, uno dei giudici della gara di canto, dicendo di aver trovato l’esibizione del ragazzo ‘scolastica’. Unico a dissentire è stato Ermal Meta: per il cantante non solo l’interpretazione di TrigNO è stata la più corretta tra tutte quelle viste e ascoltate, ma lo ha anche sentito dentro al pezzo. Insomma, per lui solo complimenti dal cantante.