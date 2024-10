Non serviva forse il clamoroso successo di ‘Rossetto e Caffè’ per rendere noto agli appassionati quanto sia peculiare e unico il talento di Sal Da Vinci. Di certo, il disco di platino è per lui un grande motivo d’orgoglio come sottolineato oggi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Il cantante, appena dopo aver ringraziato il proprio pubblico, è stato incalzato dalla conduttrice a proposito della presunta polemica con le radio per il passaggio del suo singolo di successo.

“Un polemica montata ad arte? Sì, io non ho detto assolutamente quello che è stato scritto! Alla domanda: ‘Come mai non viene trasmesso in radio?’, io ho risposto che magari la canzone non era in linea in quel momento con le emittenti”. Queste le parole di Sal Da Vinci che ha dunque smentito nuovamente di essersi lamentato per la condotta delle radio rispetto al passaggio della canzone ‘Rossetto e Caffè’. “Poi mi è stato chiesto anche perchè non venissi chiamato in tv e spiegai che in quel momento andavano in onda più cose registrate. Quindi non mi sono mai lamentato, mai fatto un dramma; anzi, le radio adesso mi stanno passando tantissimo”.

Tornando indietro nel tempo, Sal Da Vinci non poteva non ricordare anche l’esperienza a Sanremo nel 2009. “Era il mio sogno, anche perchè ci provavo da tanto tempo, 13 anni… Per me è stato doloroso nei primi anni non esserci, poi mi sono abituato. E’ stata una bellissima avventura, io fui eliminato e poi ripescato dal pubblico che è la mia seconda famiglia”. A proposito di famiglia, il cantante si è espresso anche a proposito del rapporto con sua moglie Paola Pugliese. “Quando ho sposato mia moglie abbiamo fatto un patto: ‘Sposo te, ma tu sposi anche il mio pubblico’. Il primo bacio ce lo siamo dati nel 1984, me lo ha ricordato lei di recente”.