Salvatora Pireddu, chi è la mamma di Pamela Prati: ha dovuto sacrificare la famiglia

La vita di Pamela Prati è stata segnata dai difficili avvenimenti che la vita ha conservato per lei con la famiglia, la showgirl originaria di Ozieri è stata costretta a crescere in istituto dopo che la madre Salvatora Pireddu ha deciso di lasciar crescere le figlie in istituto in seguito alla morte del marito, lei vedova di guerra, non ha potuto fare altro che cercare di regalare un futuro diverso alle figlie: “Lei piangeva disperata quando ci siamo separati, io seguivo le mie sorelle senza immaginare cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi” ha confessato Pamela Prati svelando come sono mancate le carezze e forse dei gesti di compassione.

Da quel momento in poi, dopo che Salvatora Pireddu ha deciso di abbandonare Pamela Prati, è iniziata la complicata vita del collegio, con regole troppo complicate per poter essere rispettate, anche se negli anni successivi la Diva ha compreso i reali sacrifici fatti dalla madre e dalla famiglia per lei.

Pamela Prati sulla madre Salvatora Pireddu: “Non è riuscita a crescerci da sola”

Restare senza il marito si è rivelata una sofferenza terribile per la signora Salvatora Pireddu, che nonostante i sacrifici non è riuscita a poter garantire un futuro sufficiente a Pamela Prati e alle figlie: “Mamma, vedova di guerra, abbandonata da mio padre, operaia a tempo pieno alla Galbani, non riusciva a crescerci da sola“ ha confessato in una intervista concessa a Gente nel 2016 la showgirl e due volte ex concorrente del Grande Fratello.

Pamela Prati ha raccontato la grande sofferenza della madre, costretta dal corso della vita a doversi separare dalle figlie: “Affidarci a un istituto era l’unica soluzione e lei piangeva disperata” ha ricordato la showgirl scavando nella scatola dei ricordi di una vita non sembra facile, anzi.