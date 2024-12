ULTIMA DOMENICA DI AVVENTO: LA SANTA MESSA SU RAI 1 DAL DUOMO DI BENEVENTO, INFO DIRETTA VIDEO E STREAMING TV

Per questa ultima domenica di Avvento prima del Natale, la Chiesa italiana fa tappa nella Cattedrale di Benevento per la Santa Messa in onda su Rai 1 oggi 22 dicembre 2024 presieduta dall’arcivescovo metropolita mons. Felice Accrocca: la CEI punta dunque sulla Campania per questa ultima Santa Messa su Rai 1 prima della Settimana della Natività, dove alle celebrazioni di Papa Francesco in Vaticano si aggiungerà anche la celebrazione eucaristica del 25 dicembre in diretta tv Rai dalla Basilica Santi XII Apostoli di Roma.

È tempo però ancora di attesa oggi, è tempo dell’ultima domenica di Avvento con l’annuncio della ormai prossima nascita del Figlio di Dio: l’appuntamento con la Santa Messa su Rai 1 è fissato a partire dalle ore 10.55 con la diretta tv e video streaming sui consueti canali web (RaiPlay Rai 1) e app (RaiPlay), con regia affidata a Simone Chiappetta e commento live di Carolina Zaccarini. A presiedere la Santa Messa dal Duomo di Benevento – dedicato a Santa Maria de Episcopio – oltre all’arcivescovo Accrocca anche don Marco Capaldo, maestro delle celebrazioni nella Cattedrale sannita.

A seguire, come sempre, la diretta tv su Rai 1 (e il live in video streaming su RaiPlay) si sposta sul Vaticano per la recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro: a due giorni dalla Santa Messa di Natale e soprattutto a 48 ore dall’apertura della Porta Santa in San Pietro per l’inizio ufficiale del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. La cristianità si unisce per un Anno Santo nel momento di massima tensione internazionale con Papa Francesco impegnato in prima fila nella richiesta di una pace integrale, reale e immediata.

IL VANGELO DI MARIA ED ELISABETTA E LE LETTURE DELLA SANTA MESSA SU RAI 1 DI OGGI 22 DICEMBRE 2024

Al centro della Santa Messa su Rai 1 oggi 22 dicembre 2024, ultima domenica prima della celebrazione del Santo Natale, la figura della Madonna e di sua cugina Elisabetta, entrambe in dolce attesa dei due bambini che avrebbero cambiato per sempre la storia dell’umanità: San Giovanni il Battista, l’anticipatore profetico, e ovviamente Gesù di Nazareth. Secondo il messale liturgico della CEI le letture di questa IV Domenica di Avvento sono incentrate proprio sull’annuncio del Salvatore ormai prossimo ad entrare nel mondo nella maniera più umile e “piccola” possibile.

La Prima Lettura a cui assisteremo nella Santa Messa su Rai 1 dalle 11 il brano è tratto dal libro del profeta Michea il quale annuncia un futuro non lontano in cui dalla piccola Betlemme sarebbe nato il Salvatore e dominatore del popolo di Israele, «egli stesso sarà la pace». La Seconda Lettura è invece tratta dalla lettera di San Paolo agli Ebrei in cui l’Apostolo sottolinea la venuta di Cristo nel mondo per compiere la volontà di Dio salvando l’umanità da male e peccato. Da ultimo, il Vangelo del giorno della Santa Messa (su rito romano) è il brano di San Luca che racconta la visita di Maria presso Zaccaria ed Elisabetta sua cugina: «Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo». È in quell’istante che lo Spirito Santo scende su di lei facendola esclamare l’invocazione tra le più celebri della storia della Chiesa: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!».