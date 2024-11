Il quesito si rincorre tra i fan di Sarah e gli appassionati di gossip: l’ex cantante di Amici è single o ha un fidanzato? La domanda resta senza vere e proprie risposte, perché sbirciando sui social non si scorgono indizi che aiutino a sciogliere i dubbi. Non più tardi di qualche mese fa, però, la cantante aveva fatto un po’ di chiarezza sulle questioni di cuore, confidandosi in una bella intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair. Il fidanzato non è ancora arrivato, io sto ancora cercando la mia anima gemella”, le sue parole.

Sarah dice di non avere fretta, anche se è facile immaginare che i pretendenti non manchino: “Io non ho fretta e so che l’amore arriverà nella mia vita prima o poi”. Al momento nella quotidianità della cantante non sembra esserci spazio per un fidanzato, considerando i tanti impegni che riempiono l’agenda. “Sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo”, ha raccontato.

Sarah, mistero sulle questioni di cuore: ha un fidanzato? La cantante: “Ecco cosa conta per me…”

A quanto pare, quindi, il cuore di Sarah non batte per alcun fidanzato. I rumor sul suo status sentimentale si sono spenti con il passare delle settimane, dopo le voci che l’avevano vista vicina anche a qualche suo collega del mondo della musica e dello spettacolo. La vincitrice di Amici 23, al momento, ha altro a cui pensare anche se non chiude la porta all’amore.

“Ma adesso per me è fondamentale costruire la mia persona, crearmi un’immagine ben definita. Le persone non mi conoscono, hanno solo visto una piccola parte di me”, le parole di Sarah. Questa sera, mercoledì 27 novembre, la giovane cantante sarà tra le protagoniste della puntata di This is me.

