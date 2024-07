Scaletta Battiti Live 2024, 1a puntata dell’8 luglio su Canale5/ Da Fedez a Gigi D’Alessio: tutti i cantanti

Battiti Live 2024, scaletta della 1a puntata 8 luglio: pronti al debutto su Canale5 Alvin e Ilary Blasi

L’attesa è finita e oggi, 8 luglio 2024, in prima serata su Canale5 verrà trasmessa la prima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024. Edizione importante perché vede degli stravolgimenti alla conduzione, al posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri arrivano Ilary Blasi e Alvin. I due sono grandi amici da anni e dopo l’esperienza insieme al timone dell’Isola dei famosi si sono cimentati nella conduzione del grande evento canoro.

A raccogliere le emozioni e le sensazioni nel backstage, invece, al posto di Maria Sole Polio c’è Rebecca Staffelli, già vista come opinionista social nell’ultima edizione del Grande Fratello. Protagonisti, ovviamente, saranno la musica e i cantanti più voga del momento, stando alla scaletta di Battiti Live 2024 sul palco si alterneranno mostri sacri del panorama musicale italiano e le giovani leve ma non mancheranno anche ospiti internazionali.

Scaletta Battiti Live 2024 1a puntata dell’8 luglio 2024: da Fedez a Gigi D’Alessio

La puntata che verrà trasmessa oggi è stata registrata il 21 giugno e dunque gli artisti che vedremo in onda sono coloro che si sono esibiti in quella tappa. La diversità degli artisti presenti, che spaziano dal pop al rap, dal rock alla musica leggera, garantisce uno spettacolo vario e adatto a tutti i gusti musicali. E nel dettaglio nella scaletta della 1a puntata 8 luglio 2024 di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024 si esibiranno artisti emergenti come Alfa, che si è fatto conoscere al grande pubblico nell’ultimo Sanremo e Blu.

Non mancheranno poi gli ex allievi di Amici 2024 partendo dalla vincitrice Sarah Toscano fino ai finalisti Holden, Mida e Petit. Spazio avrà poi anche il cantautore partenopeo da più di trent’anni sulla cresta dell’onda, Gigi D’Alessio (che proprio ieri è diventato papà per la sesta volta della piccola Ginevra) E poi ancora saliranno sul palco i Coma_Cose, Francesco Gabbani, Rose Villain e Guè, Fedez e Gabri Ponte. Non è noto, invece, l’ordine di esibizione degli artisti, dipende infatti dalle scelte che si faranno in fase di montaggio. Insomma non resta alla fine che darà l’appuntamento per questa sera, lunedì 8 luglio 2024 a partire dalle 21.30 circa su Canale5.











