Come festeggiare al meglio il 25 dicembre se non con un bellissimo Concerto di Natale 2024? Canale 5 ci propone anche quest’anno una suggestiva serata all’insegna della musica. Tanti gli ospiti e tanti i colpi di scena, tra artisti italiani e non solo! Sul palco saliranno anche cantanti famosi a livello internazionale. Attesissimi sono i Ricchi e Poveri, Roberto Vecchioni insieme a Emeli Sandè che canterà una canzone natalizia con il suo timbro caldo e avvolgente. Prima di passare a scoprire la Scaletta Concerto di Natale 2024, è doveroso ricordare che si tratta di un evento benefico.

Gli artisti si uniscono infatti in una raccolta fondi a favore di Missoni Don Bosco. A condurre, Federica Panicucci, che con la sua dolcezza ci porta a scoprire tante melodie natalizie cantate dalla voce degli artisti più importanti al mondo. Ed ecco la scaletta concerto di Natale 2024: Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Lusaint, Dotan, The Trammps, Angélique Kidjo, Emeli Sandè, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, Andrea Griminelli, Alma Manera, Andrea Bacchetti, Benedict Gospel Choir, Piccolo coro “le dolci note”.

Concerto di Natale 2024, Dove vederlo in diretta e streaming

Ad accompagnare i cantanti ci sarà il coro di bambini “Le dolci note”, che ormai è cresciuto nel programma dopo tante edizioni passate con Federica Panicucci la serata di Natale. In più, a suonare troviamo l’orchestra del Cinema sotto la sapiente direzione del maestro Adriano Pennino. Insieme ai cantanti lavoreranno anche Dotan, cantautore olandese e il musicista internazionale Lusaint. Non solo, a stupire il pubblico ci saranno anche il Benedict Gospel Choir e la cantante Angelique Kidjo.

Dove vedere in diretta e streaming il Concerto di Natale 2024? Questa sera a partire dalle 21.39 sarà possibile guardare in diretta il programma su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity. Non solo, il 26 dicembre 2024 il palinsesto ripropone l’evento con tutti i momenti più emozionanti della serata. A coronare il tutto saliranno sul palco anche due preti missionari, don Mykhaylo Chaban che si occupa di lavorare in Ucraina e il prete nigeriano don Linus Onyenagubo.

