Scaletta Geolier, concerto a Servigliano oggi 29 giugno 2024/ Al via con ‘Per sempre’: tutte le canzoni

Geolier, concerto ‘NoSound Fest’ a Servigliano di oggi 29 giugno 2024: info e scaletta

Dopo il successo ottenuto da Calcutta, l’edizione 2024 del concerto ‘NoSound Fest’ a Servigliano, oggi 29 giugno, continua con l’attesissimo Geolier, che si prepara a portare sul palco una scaletta ricchissima. Il concerto, ce avrà inizio alle 21,30 al ‘Parco della Pace’ di Servigliano, vedrà in scena il cantautore e rapper campano, attualmente primo in classifica con il suo nuovo disco ‘Dio lo sa’.

Emanuele Palumbo, questo il nome d’arte del cantante, sta attraversando un momento d’oro della sua carriera. Dopo i featuring di successo degli scorsi anni, è approdato al Festival di Sanremo 2024 vincendo la gara delle cover e conquistando il secondo posto in classifica, subito dopo Angelina Mango. Al momento è impegnatissimo tra festival, eventi televisivi e tour, che lo portano questa sera anche sul palco di Servigliano, pronto ad esibirsi in successi come ‘I p’ ma, tu p’te’, successo di Sanremo, e ‘L’ultima poesia’ con Ultimo.

La scaletta del concerto a Servigliano di Geolier

Sarà una scaletta ricchissima quella portata in scena da Geolier al concerto di Servigliano, caratterizzata da oltre 30 brani. Ad accompagnarlo sul palco una band formata da Guido Della Gatta (chitarre), Carmine Landolfi B Dog (batteria), Francesco Checcho D’Alessio e Max D’Ambra (tastiere), Cristian Capasso (basso) e Dat Boi Dee e Poison Beatz (console). Alcuni biglietti per l’evento sono attualmente ancora disponibili sulle piattaforme TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets e all’ingresso del Parco della Pace.

Questa la scaletta del concerto di questa sera di Geolier.

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat’ tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Già lo sai

Vogl sul a te

Na catena

Emirates

L’ultima poesia

I p’ me, tu p’ te

Napoletano

M’manc

X caso

I’ t’o giur

Campioni in Italia

Amo ma chi t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P Secondigliano

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give You My Love











