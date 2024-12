Tutto su Maria Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi

Cresciuto in una famiglia in cui predominava la parte femminile, Vasco Rossi ha sempre avuto un rapporto speciale con le donne che, spesso, hanno ispirato alcune delle sue canzoni più famose. Dietro Jenny è pazza, Brava Giulia o Toffee ci sono donne con cui il rocker di Zocca ha diviso un pezzo di strada. Tra le tante donne che Vasco ha cantato c’è anche Gabry, canzone che è dedicata a Maria Gabriella Sturani, ex compagna del Komandante e mamma di Lorenzo, il figlio che Vasco ha riconosciuto diversi anni dopo. Gabriella e Vasco si conobbero quando lei aveva solo 13 anni non immaginando che, alcuni anni dopo, sarebbe diventata la Gabry che i fan di Vasco intonano ai concerti.

I due hanno avuto una relazione durata circa un paio d’anni, dal 1983 al 1985. Gabry ha solo 16 anni quando scopre di essere incinta. All’epoca, sia lei che Vasco erano giovanissimi. Lei decide di portare avanti la gravidanza mettendo al mondo Lorenzo che ha poi reso nonno Vasco di due bambine, Lavinia e Lucrezia.

Il ricordo di Lorenzo per mamma Gabriella Sturani

Mamma innamorata di Lorenzo, Gabriella Sturani ha cresciuto il figlio che, crescendo, si è legato anche a papà Vasco Rossi. Purtroppo, Lorenzo ha dovuto salutare mamma Gabriella pochi mesi fa a causa di una malattia che l’ha portata via quando era ancora molto giovane. Un dolore enorme per Lorenzo che ha ricevuto il supporto e l’affetto di papà Vasco che, sui social, ha dedicato un pensiero all’ex compagna.

Lorenzo, da parte sua, non perde occasione per ricordare la mamma come ha fatto lo scorso agosto in occasione del suo compleanno. “Ti penso ogni giorno, penso a cosa ti passava per la testa quelle ultime notti in ospedale e continuo a chiedermi se quella lacrima fosse di felicità, mi darai mai la risposta? Non posso regalarti niente oggi mamma, ma ti regalo ogni giorno tutto l’amore che non ho saputo darti nei nostri anni insieme”, le parole di Lorenzo sui social che con le figlie Lavinia e Lucrezia, rivede in loro un pizzico dell’amatissima mamma.

