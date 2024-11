Ballando con le stelle 2024, Selvaggia Lucarelli stronca Bianca Guaccero: “Noiosi, non mi è piaciuto”

Bianca Guaccero con Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024 continua a dividere la giuria ed oggi è scoppiata una accesa lite tra Rossella Erra e Selvaggia Lucarelli. Andando con ordine l’attrice e conduttrice ed il suo maestro si sono esibiti in un Boogie tecnicamente perfetto che ha incassato i complimenti di Carolyn Smith e, per la prima volta, anche da Guillermo Mariotto. Fuori dal coro, invece, si è mostrata Selvaggia Lucarelli che ha sentenziato di essersi annoiata.

Nel dettaglio la giurata più tagliente di Ballando con le stelle 2024 ha sentenziato contro Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: “Dovreste secondo me prendere i nove con maggior leggerezza. Fatto benissimo non c’è nulla da eccepire dal punto di vista tecnico ma posso dire che quello che ho visto non mi è piaciuto. Questa roba è ben fatta ma è noiosa, è una cosa che ho visto mille volte a Ballando. Onestamente non ho visto creatività, bellezza, originalità che ho visto in altre coreografie. Mi sembrava una cosa di Raimondo Todaro. Siete normali.” A tali dichiarazioni Rossella Erra è sbottata.

Lite tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra a Ballando con le stelle 2024: volano urla e parole grosse

Le eccessive critiche di Selvaggia Lucarelli a Bianca Guaccero hanno fatto perdere la pazienza a Rossella Erra che è sbottata: “È una cosa assurda è una coppia che è l’eccellenza, questi ballano bene e noi diciamo a me è meglio se ballano di meno lui viene da l’Inghilterra. A noi piacciono non sono dei robot, fai sempre dei paragoni perché tu hai già deciso chi deve vincere.” “Io decido chi deve vincere che conto come il due di bastoni?” ha replicato stizzita la giurata. Insomma la lite Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra ha animato questa nona puntata di Ballando con le stelle 2024. Anche nei voti la giuria si è divisa tra i dieci di tutti e il 9 di Lucarelli e il misero 7 di Mariotto che ha fatto esplodere in un boato il teatro. “Ha messo a tutti quanti dieci stasera ed a loro 7? Non si può falsa la gara.”