Nel corso della sua vita sentimentale Gabriella Ferri ha vissuto due grandi storie d’amore, di cui una è quella con l’uomo di affari americano di origine russa Seva Borzak. Fu con l’imprenditore russo-americano che la cantante mise al mondo il figlio Seva Borzak jr, a cui è sempre stata legatissima. Da piccolo ha sofferto moltissimo per l’assenza di mamma, che era particolarmente impegnata con il lavoro. “Ma le facevo tutte le confidenze, molto più che a mio padre. A lei potevo dire ogni cosa senza pudore, mi consigliava di fare le cose con amore”, ha ricordato in una bella intervista. a Oggi è un altro giorno, qualche tempo fa.

Per quanto riguarda il marito della Ferri, sappiamo che fu presidente della divisione sudamericana della Rca e sposò la cantante in Venezuela nel 1972. Il figlio Borzak jr è oggi arcidiacono della chiesa ortodossa russa e spesso è in tv per parlare e commentare la carriera di mamma. A proposito dei genitori, Seva jr ha raccontato che si conobbero a Caracas e si sposarono pochi mesi dopo, sulle ali dell’entusiasmo e della passione.

Dall’amore tra Gabriella Ferri e Seva Borzak, la nascita di un figlio maschio

A quanto pare con il padre i rapporti erano leggermente più difficili rispetti alla madre, con la quale invece riusciva a confidarsi senza remore. “Davvero mia mamma è stata la mia migliore amica. Lei faceva ogni cosa con grande passione e con questo intuiva quali amicizie erano giuste e quali no…”.

Dopo la sua morte, tragica, avvenuta in una caduta dalla finestra, si sono paventate delle ipotesi di suicidio, ma la famiglia ha sempre smentito con forza. Nessun indizio o traccia, oltretutto, hanno mai fatto pensare seriamente all’ipotesi di una caduta volontaria.

