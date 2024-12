Shaila Gatta nominata da Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024: lo sfogo post-puntata

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024, al momento delle nomination Shaila Gatta ha ricevuto una scottante delusione da parte di colui che riteneva un amico: Tommaso Franchi. Il giovane idraulico ha infatti deciso di nominare proprio l’ex Velina, ma è soprattutto la motivazione ad aver scatenato l’amarezza della ragazza che, come mostra un video pubblicato sul sito del reality, dopo la diretta si è confidata in giardino da sola con Lorenzo Spolverato proprio sulla batosta ricevuta.

“È stato ridicolo motivarti così“, ha commentato Lorenzo riferendosi alla nomination del coinquilino. Shaila è visibilmente scossa da quanto accaduto, mai si sarebbe immaginata di essere da lui nominata: “Tommaso è un altro, io casco proprio dal pero. Una delusione“. Spolverato, poi, si sofferma sulla motivazione di Tommaso: “Lui ti ha detto che quando sei felice vai in up e quando sei triste vai in down, e questa settimana non si è capito“. Proprio tale motivazione ha scatenato la delusione della Gatta: “Torniamo sempre allo stesso punto: io devo essere qualcosa di specifico. Ma per chi? Posso avere il diritto di essere me stessa in questa vita?“.

Shaila Gatta: “Lo reputavo un amico, non me l’aspettavo“

Shaila Gatta ha incassato con profonda amarezza la nomination di Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024, ricordando di averlo supportato e rincuorato in numerosi momenti di difficoltà del ragazzo: “Ha detto che non gli piacciono dei miei atteggiamenti: allora, se sei un amico vero, mi prendi e me lo dici. Io con Tommaso ho condiviso il silenzio, che per me è parola: lui stava male e io stavo lì seduta con lui, in silenzio. Quando ha avuto bisogno, io ho detto: ‘Tommaso, parliamone’“.

A ferire la gieffina non è tanto l’atto in sé, ma la motivazione apportata: “È la persona per cui ci sono rimasta più male. Non me la prendo per la nomination in sé, l’ho sempre vissuta in maniera sportiva. Io me la prendo perché lo reputavo un amico, non me l’aspettavo“.

