Tra gli allievi sbarcati nella casetta di Amici 2024 troviamo anche Sienna Osborne, ballerina australiana approdata nel programma di Canale Cinque e che ha tutte le carte in regola per percorrere un cammino simile a due grandi predecessori come Isobel e Dustin, due volti australiani che nelle passate edizioni del talent hanno vissuto una grande esperienza nel programma.

Sienna Osborne è nata a Sydney nel 2005, ma dal 2023 vive in quel di Genova e del primo incontro con la danza non porta dietro ricordi felici, anzi: quando la madre la portò a danza all’età di 3 anni Sienna Osborne scoppiò in lacrime nella trasmissione, la danza è poi diventata una grande passione della ballerina, che ad Amici 2024 si appresta a vivere il grande sogno. Del suo percorso professionistico non si sa molto, ma Sienna Osborne è rimasta folgorata dall’Italia, al punto che quando la prima volta ci mise piede decise che proprio lì avrebbe voluto vivere un domani.

Sienna Osborne di Amici 2024 è fidanzata? Come stanno le cose

Della vita lontano dal ballo di Sienna Osborne non si conosce molto, dunque è difficile capire se la ragazza in gara ad Amici 2024 sia fidanzata oppure no. La ballerina ha rivelato però di non essersi mai innamorata, dunque sembra difficile immaginare che ci sia un ragazzo attualmente nella sua vita, anche se sicuramente si lascerà andare durante le puntate di Amici 2024, raccontando molto di più del suo passato e del presente.

Intanto Sienna Osborne si gode l’avventura ad Amici 2024, con la ballerina che si mette in gioco nel format condotto da Maria De Filippi dopo essere stata scelta da Emanuel Lo, che ha voluto mettersela nella squadra, vedremo se riuscirà a soddisfare le aspettative del prof, ma sicuramente le carte in regola per compiere un percorso di tutto rispetto nel programma di Canale Cinque.

