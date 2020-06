Silvia Provvedi, prime foto della figlia Nicole/ “I figli sono un dono di Dio”

Non è un periodo facile per Silvia Provvedi. La gemella mora de Le Donatella ha dato alla luce solo poche settimane fa sua figlia Nicole e pochi giorni dopo si è ritrovata a dover affrontare una situazione davvero complicata. Il suo fidanzato Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix, è stato infatti arrestato due giorni dopo il grande evento durante una retata anti ‘ndrangheta. In un servizio pubblicato dal settimanale DiPiù, la Provvedi appare però felice con la sua piccola tra le braccia. “I figli sono un dono di Dio da custodire” ha ammesso l’ex gieffina, come riporta il noto settimanale. Nonostante l’arresto del compagno, Silvia si gode la grande gioia suscitata dall’arrivo della piccola. Ha invece deciso di mantenere il totale riserbo sull’arresto del compagno.

Silvia Provvedi e la decisione sul compagno Giorgio De Stefano

Silvia Provvedi ha però deciso di fare un chiarimento sull’arresto del compagno Giorgio De Stefano, ammettendo poi che non ne avrebbe più parlato. “Non parlerò più di questa triste vicenda – ha scritto su Instagram la neo mamma – che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora.” Così ha concluso ammettendo che: “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio”. Questa, dunque, la decisione di Silvia. Bisognerà dunque attendere le prossime settimane per saperne di più.





