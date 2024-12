Lorella Cuccarini da anni è sposata e felice con il marito, Silvio Testi. L’uomo è interno al mondo dello spettacolo come la moglie, cantante e ballerina, ma ha un ruolo differente rispetto a quello della professoressa di Amici 2024, volto noto praticamente da sempre della televisione italiana. Silvio Testi è infatti un produttore molto conosciuto e stimato nel suo campo, per quanto riguarda il mondo della televisione e del teatro. Nel suo curriculum possiamo leggere anche che è un paroliere: sono vari, infatti, i programmi dietro il quale figura proprio il nome di Silvio Testi, il quale ha come vero nome Silvio Capitta. Produttore discografico e televisivo, è proprietario della Triangle Production.

Il matrimonio tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi è una piacevole eccezione nel mondo dello spettacolo: i due sono infatti felicemente sposati ormai da tantissimi anni. Il loro rapporto va avanti dal 1991, anno in cui sono convolati a nozze: ad arricchire ancor di più il loro splendido legame, l’arrivo di ben quattro figli. I due si erano conosciuti poco prima di sposarsi: “Prima che scoccasse l’amore c’era grande stima tra noi e tante cose in comune; mi chiese di sposarlo dopo sei mesi, ma io non ci pensai due volte e dissi subito sì” ha raccontato Lorella Cuccarini, che ha spiegato di aver compreso subito il legame che c’era tra id loro.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini: “Momenti complicati ma ci amiamo”

Come in tutte le coppie, anche tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi non sono mancati i momenti difficili e le crisi. A Verissimo, la professoressa di Amici ha raccontato che anche tra loro ci sono stati momenti complicati, ma nonostante questo i due sono andati avanti stringendo i denti e proseguendo nel loro matrimonio. “Ci sono stati momenti complicati ma noi siamo sempre stati vicini, ci amiamo per i nostri difetti e abbiamo imparato a conoscerci” ha spiegato proprio la cantante e ballerina.