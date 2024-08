Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi sono una coppia consolidata del mondo dello spettacolo, eppure anche per loro non sono mancati i momenti difficili nel corso di una lunga relazione. La showgirl e la sua dolce metà, tuttavia, sono riusciti a rimanere uniti e a non perdersi nei meandri di una crisi che avrebbe potuto dividerli. Ne ha parlato la stessa Lorella, non molto tempo, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ripercorrendo la storia d’amore con il noto produttore televisivo. “Quando ci incontrammo la prima volta eravamo entrambi impegnati ma ci siamo ritrovati più avanti, single, guardandoci con occhi diversi”, ha ricordato Lorella Cuccarini.

“Prima che scoccasse l’amore c’era grande stima tra di noi, ma anche tante cose in comune. Mi chiese di sposarlo dopo sei mesi di storia, ma io non ci pensai due volte e dissi subito sì”, l’aneddoto emozionante della Cuccarini. “Comprendi che è la persona con cui vuoi costruire una bellissima storia e ce l’abbiamo fatta”, dice ancora la celebre conduttrice e ballerina.

Lorella Cuccarini e le crisi superate al fianco del marito Silvio Testi: “Succede in ogni famiglia…”

Per Lorella, lei e suo marito Silvio Testi sono stati fortunati ad incontrarsi, ma se la storia è progredita è anche grazie ad un duro ‘lavoro’. “Perché in ogni famiglia ci sono difficoltà e arrivano delle tempeste che devi affrontare. Se scegli di preservare il tuo mondo, prendi la decisione giusta”, ha detto Lorella, ripesando ai momenti difficili.

“Crisi? Ci sono stati momenti complicati, con il tempo fai i conti con malattie, persone che non ci sono più. Alcune famiglie si sfaldano per problemi che sembrano facili da risolvere”, ha ammesso a malincuore Lorella, sottolineando però l’unione con Silvio. “Noi siamo sempre stati vicini, ci amiamo per i nostri difetti e abbiamo imparato a conoscerci”.

