Simba La Rue, chi è il trapper e carriera: l’album Tunnel e le illustri collaborazioni

Figura anche Simba La Rue nel cast del Suzuki Music Party, l’evento musicale condotto da Amadeus e che va in onda questa sera, domenica 22 settembre 2024, sul Canale Nove. Giovane rapper e trapper, Simba La Rue è il nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, nato nel 2002 in Tunisia e arrivato in Italia quando era ancora bambino; si è avvicinato al mondo della musica sin da giovanissimo, avvicinandosi alla scena rap e trap durante l’adolescenza.

Gianmarco Tamberi a Verissimo: "Olimpiadi 2024? Piegato dal dolore, ho sofferto/ "Le critiche..."

Gli scorsi anni Simba La Rue si è avvicinato sulla scena musicale italiana attraverso brani che l’hanno presto reso famoso, come Opinel, oltre alla pubblicazione dell’EP di successo Crimi del 2022. All’inizio del 2024, invece, è uscito il suo album d’esordio intitolato Tunnel; un percorso musicale che affronta temi come il disagio giovanile e difficili realtà sociali come il carcere minorile, impreziosito anche dalla presenza di numerosi featuring con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Ghali, Gué, Baby Gang e Tedua.

Chi è Gianmarco Tamberi? Altista italiano/ L’oro ‘a metà’ di Tokyo e i problemi di salute alle Olimpiadi 2024

Simba La Rue e i guai giudiziari: dalla faida con Baby Touche all’aggressione subita

Ma Simba La Rue, nel corso degli ultimi anni, è finito anche al centro di numerose controversie legali che l’hanno catapultato sotto i riflettori della cronaca. Nel 2022 è stato protagonista di una faida tra trapper con il collega Baby Touche e, nello stesso anno, è stato accoltellato nella provincia di Bergamo, con il rivale che ha subito rivelato di non esserne stato il responsabile; per l’aggressione alla fine sono state accusate 9 persone, e tra gli imputati non figura Baby Touche.

L’accoltellamento ha comunque messo a serio rischio Simba La Rue, che fu sottoposto ad un delicato intervento; alla fine, fortunatamente, i fendenti ricevuti non si sono rivelati mortali. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, il trapper ha avuto una fidanzata di nome Barbara Boscali che è stata accusata di essere la mandante della sua aggressione; al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa la sua vita sentimentale.

Garrison Rochelle a Verissimo: "Mio padre aveva una doppia vita"/ "Spero di non morire alla sua età"