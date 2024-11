Simone Annichiarico imita Elton John nell’ultima puntata della trasmissione Tale e Quale Show 2024, puntata che si preannuncia scoppiettante che si terrà Venerdi 8 Novembre 2024. Un’ultima interpretazione da capogiro, una prova importante e un modo per concludere nel migliore dei modi un’ottima esperienza.

Nell’ultima puntata Simone Annichiarico ha interpretato Joe Cocker, è stato il primo a scendere sul palco ed ha fatto assolutamente una grande prova. Impersonare il musicista e cantante inglese non era semplice ma Simone ha dimostrato di avere una bella voce, capace di imitare al massimo e dare la sua impronta nel corso dello show. Anche per questo la giuria ha elogiato e premiato il figlio di Walter Chiari, che ha chiuso in classifica al quarto posto.

Nell’ultima puntata Simone imiterà Elton John ed ha possibilità magari di scalare la classifica e dal sesto posto raggiungere il podio. Difficile la vittoria anche se Simone Annichiarico è molto apprezzato sia dal pubblico che dalla giuria e in queste settimane ha dato visione di diverse prove piuttosto interessanti. Persino Malgioglio – sempre molto critico di solito – ha fatto i complimenti all’uomo.

Simone Annichiarico e il legame con i suoi genitori

Non solo perchè nell’ultima puntata Simone ha cantato con un omaggio speciale una canzone di Franco Battiato, ricevendo diversi apprezzamenti. Talento e dedizione per una delle belle sorprese di questa edizione e c’è curiosità per vedere il figlio di Walter Chiari nelle vesti di un’icona che ha fatto la storia come Elton John.

Simone Annichiarico è nato nel 1979 ed è un figlio d’arte in quanto figlio di Walter Chiari e Alida Chelli. Nel mondo della tv ha vissuto il suo exploit nel 2009 con la conduzione di Italia’s Got Talent, uno show che ha reso celebre l’uomo di cui si sa davvero molto poco. Negli anni Simone è stato molto abile a nascondere la sua vita privata e sebbene negli anni gli hanno affibbiato diverse relazioni con personaggi famosi (vedi Belen), lui ha sempre smentito.

Un grande talento e Simone è stato bravo a restare comunque distaccato dal mondo dello spettacolo, nonostante il nome e la notorietà è riuscito a nascondere i dettagli della propria vita privata e lui ha spiegato di essere molto legato a questa situazione. Intervenuto in una recente intervista l’uomo ha parlato del legame con la famiglia e ha ricordato quanto gli mancano i suoi genitori.