Pamela Prati, Simone Ferrante è il nuovo fidanzato? Come stanno le cose

Nei mesi scorsi Pamela Prati è uscita allo scoperto, parlando per la prima volta di una storia con il suo giovane fidanzato Simone Ferrante, in diverse occasioni la showgirl sarda si è espressa sul ragazzo presentandolo come fidanzato, salvo poi fare dei decisi passi indietro di recente, quando Pamela Prati ha parlato solamente di qualche uscita in compagnia: “Lui ha una vita sentimentale e non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip, tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia. I giornali hanno travisato la vera natura del nostro rapporto” le parole di Pamela Prati in una vecchia intervista concessa tra le colonne di Oggi.

Pamela Prati, chi è: "Dopo il caso Caltagirone ho pensato al suicidio"/ "Mi hanno messa alla gogna"

Pamela Prati ha messo nel mirino i giornali, accusandoli di aver montato una love story in realtà mai del tutto scattata, anche se era stata lei stessa a raccontare la sua nuova relazione con Simone Ferrante.

Pamela Prati e la prima confessione sul fidanzato: “Ho una storia con un ragazzo più piccolo”

Nella vita di Pamela Prati le questioni sentimentali sembrano vivere un momento di inevitabile confusione, la showgirl di Ozieri riguardo a Simone Ferrante si era detta certa riguardo alla nascita di un legame che andasse oltre l’amicizia: “Sono molto innamorata, sì, ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20, ma che differenza c’è?, lui è come se fosse un giovane vecchio” aveva raccontato Pamela Prati svelando alcune curiose abitudini di Simone Ferrante, come ad esempio quella di ascoltare Maria Callas e tante altre questioni che lo hanno fatto somigliare a un adulto agli occhi di Pamela Prati.

Carmen Russo si è rifatta le labbra?/ Enzo Paolo Turchi nota il cambiamento, lei replica al Grande Fratello

Per questo è difficile ricostruire la verità sulla vita sentimentale di Pamela Prati, che continua a dribblare sulla questione: il cuore della showgirl è tornato a battere oppure no? Chissà che oggi nel corso dell’intervista a La volta buona di Caterina Balivo non possa spuntare qualche verità aggiuntiva.