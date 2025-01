A MENO DI UN MESE DAL VOTO IN GERMANIA I SONDAGGI DANNO FIDUCIA AI CONSERVATORI (E SCORAGGIANO LA SINISTRA): GLI ULTIMI SCENARI

Non cala praticamente in nessuno degli ultimi sondaggi ufficiali per le Elezioni Federali Germania 2025 la fiducia per l’area conservatrice-democratica tedesca, mentre è sul fronte della socialdemocrazia progressista che ancora si registrano le maggiori diffidenze dell’elettorato: dopo la “media” dei sondaggi ad un mese esatto dal voto del 23 febbraio 2025, in Germania altre tre distinte analisi demoscopiche sono state registrate, tutte con l’andamento simile che vede la CDU in testa nettamente e destinata a ricevere la nomina per il nuovo cancelliere.

Dietro questa ormai quasi certa “evidenza” tutto resta in realtà in equilibrio, sia per il numero dei seggi e sia ovviamente per l’eventuale maggioranza che potrebbe uscire dagli accordi necessari post-Elezioni Federali: con gli attuali dati nei sondaggi è impossibile arrivare ad una maggioranza netta per un partito solamente, ma è complesso anche istituire un’alleanza tra le destre tedesche, così come la riproporziona della coalizione “semaforo” che ha portato al voto anticipato dopo il fallimento del Governo Scholz. Al momento i numeri consigliano un vantaggio importante della CDU di Friedrich Merz, seguito dalla AfD di Alice Weidel, con il crollo tonante dei socialisti di Scholz, così come la mancata crescita degli altri partiti della sinistra in Germania (ad eccezione della neo-lista BSW di Sahra Wagenknecht). I sondaggi condotti da YouGov tra il 17 e il 20 gennaio 2025 danno i cristianodemocratici (assieme alla CSU bavarese) al 28%, seguiti dalla destra di Weidel (appoggiata da Elon Musk con numerosi endorsement) al 19%, pari alla SPD di Scholz, sopra il 15% dei Verdi e il 6% del BSW, tagliati fuori dal Bundestag sarebbero invece sia i liberali di FDP che la Linke, entrambi al 4%.

MERZ & L’AFD, IN QUESTO REBUS (FORSE) LA SOLUZIONE PER IL PROSSIMO GOVERNO IN GERMANIA

Se però si osservano più da vicino i sondaggi condotti più di recente, ovvero quelli di Allensbach (20-21 gennaio) e Forschungsgruppe Wahlen (21-23 gennaio 2025), le analisi verso le imminenti Elezioni Federali in Germania si fanno sempre più interessanti per l’area di centro-destra, mentre è crisi nera per le varie componenti rivali del centro-sinistra tedesco. Nei primi sondaggi (tra l’altro evidenziati anche da Europe Elects su X, ndr) scopriamo il vantaggio a salire della CDU di Merz con il 34% di ben 14 punti sopra l’AfD, con la SPD non oltre il 17% e la componente ambientalista che resta ad un basso 13,5%. Secondo i sondaggi realizzati da Forschungsgruppe Wahlen la forbice di vantaggio del partito ex Merkel è comunque solido ad un +9% sulla destra radicale, con l’SPD nettamente sotto di altri 7 punti all’AfD, e con i Verdi al 14% che tengono dietro solo Linke, FDP e BSW (qui data al 3%, in controtendenza rispetto ad altri sondaggi delle Elezioni Germania 2025).

Il rebus insomma resta piuttosto insoluto, anche se l’evoluzione della dura campagna elettorale in corso in Germania potrebbe aver dato questo weekend un giro di vite importante sul futuro del Paese in piena crisi economica: l’ammissione del leader e candidato cancelliere Merz di un potenziale accordo di governo attuabile con l’AfD su alcuni punti chiave del programma, come il freno all’immigrazione incontrollata, potrebbe dare alla Germania una strada indicata sull’alleanza che potrebbe avere la piena maggioranza dopo le urne. Dopo gli ultimi attentati in serie – da Solingen a Magdeburgo fino all’ultimo attacco con coltello in Baviera – tutti i partiti hanno condotto dichiarazioni assai prudenti sul tema migranti e fondamentalismo islamico, a cominciare dalla CDU che rivendica un cambio di passo anche rispetto alla propria posizione un tempo esercitata dalla cancelliera Merkel: «mi rifiuto di pensare che questa sia una nuova normalità in Germania», ha detto Merz nel ritenere che potrebbero essere accettati i voti dell’AfD per poter far passare leggi contro l’immigrazione “eccessiva”. I sondaggi danno proprio il tema migranti, assieme a quello sulla sicurezza e sull’economia, come uno dei dossier chiave in vista delle Elezioni: dopo l’attentato a Aschaffenburg è stata la leader dell’AfD Weidel a scrivere una lettera a Merz proponendo il sostegno del suo partito nell’approvazione al Bundestag di politiche migratorie più severe. Al netto di qualche distinguo interno al partito, la CDU si dice ora del tutto favorevole e questo potrebbe cambiare molto in vista di un voto previsto “non definitivo” alle prossime Elezioni.