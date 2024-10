LA SUPERMEDIA YOUTREND PREMIA (ANCORA) IL CENTRODESTRA: I SONDAGGI POLITICI SULLE COALIZIONI

Non bastano le polemiche interne, le presunte “faide” fra Lega e FI, il caso-chat interno a FdI: i sondaggi politici e in generale i “sentiment” attorno al Governo Meloni confermano (e anzi, aumentano) i consensi di due anni fa. La vittoria alle urne, ribadita dall’ottimo risultato delle recenti Elezioni Europee 2024, proiettano il Centrodestra verso una fine anno tumultuosa per via della Manovra ma con salda la fiducia generale dell’elettorato in tutti i propri partiti della coalizione.

PONTIDA 2024, VIDEO STREAMING LEGA/ Salvini: “abbassiamo le tasse in Manovra”. Orban: “Matteo eroe europeo”

Di contro, nel “campo largo” sempre più diviso per la non-scelta permanente di Elly Schlein su quale strategia lanciare nel futuro del Centrosinistra – ovvero se con “tutti dentro”, compreso Renzi nonostante il veto del M5s, o se su un asse bipolare Pd-5Stelle che escluda però i centristi – i sondaggi politici di fine settembre ed inizio ottobre sono tutt’altro che positivi. La Supermedia YouTrend raccolta come di consueto lo scorso venerdì ha visto un calo generale di tutte le liste che potrebbero far parte della coalizione anti-Meloni, a differenza di un Centrodestra invece ancora dato oltre quota 48%: la media dei consensi vede infatti l’insieme di FdI, Lega, NM e Forza Italia al 48,1% mentre il “campo largo” con tutti gli elementi insieme (Pd, M5s, Azione, PiùEuropa, AVS e IV) non andrebbe oltre il 42%, sempre che alla fine davvero posa reggere una coalizione così composita e divisa.

Riforma pensioni 2025/ Verso un aumento delle minime sopra i 620 euro (ultime notizie 6 ottobre)

SONDAGGI POLITICI DELLA SETTIMANA: CALANO TUTTI I PARTITI DEL “CAMPO LARGO”, SVETTA ANCORA FDI ATTORNO AL 30%

Entrando invece nelle pieghe dei singoli sondaggi politici raccolti dalla Supermedia YouTrend della scorsa settimana (presi in considerazione le intenzioni di voto Euromedia del 5 settembre, Quorum 23 settembre, SWG 23-30 settembre, Tecne’ 21 settembre-1 ottobre), è ancora Fratelli d’Italia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a raccogliere una quota molto vicina al 30% degli italiani disposti a votare per ipotetiche nuove Elezioni Politiche.

La Supermedia dice infatti 29,4% per FdI, in aumento dello 0,4% rispetto alla medesima media del 19 settembre precedente: il Pd di Elly Schlein non sfonda e cala ulteriormente al 23,2%, meglio comunque del M5s di Giuseppe Conte che – ancora alle prese con la lotta interna a Beppe Grillo – perde terreno con un -0,8% in pochi giorni. I 5Stelle ad oggi valgono infatti un complessivo 10,9% di consensi, appena sopra il duo del Centrodestra in avvicinamento: la Lega di Salvini all’8,5% e soprattutto Forza Italia di Tajani al 9,3% non perdono terreno, ma anzi avanzano. Si ferma invece l’AVS di Fratoianni e Bonelli, attardati al 6,4% anche se comunque davanti al tris di partiti ex Terzo Polo: la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici dice infatti 3,3% per Azione di Calenda, 2,5% per Renzi con Italia Viva e 1,8% per PiùEuropa di Magi e Bonino. Chiudono le intenzioni di voto della scorsa settimana il ‘timido’ fanalino di coda “Pace Terra e dignità” di Michele Santoro, ancora fermo allo 0,9%.

Riforma pensioni 2025/ L’equilibrio del sistema in attesa della manovra (ultime notizie 5 ottobre)