Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: “La mia sfida è convincere la gente…”

Sonia Bruganelli è da alcune settimane protagonista a Ballando con le stelle 2024 e come prevedibile la curiosità sul suo percorso è piuttosto alta. Complici alcune circostanze parallele alla partecipazione nel talent come ad esempio il rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. Dalla separazione ufficiale è ormai passato diverso tempo ma ancora oggi, per un motivo o per un altro, il discorso tende a tornare sui suoi trascorsi sentimentali. E’ stata proprio la concorrente nelle ultime ore – con un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, a rivelare di aver ricevuto una sorta di ramanzina proprio dal suo ex marito Paolo Bonolis.

“La vita che ho costruito con lui ha determinato la persona che sono oggi e non c’è nulla di male. Anzi sono riconoscente”. Inizia così Sonia Bruganelli parlando della storia d’amore con l’ex marito Paolo Bonolis. La concorrente di Ballando con le stelle 2024 ha poi confessato di aver ricevuto anche un consiglio, che vale quasi come ammonimento, in riferimento al suo percorso nel talent. “Dopo avermi vista a Ballando nella seconda puntata, mi ha detto: ‘Possibile che non riesci a sbottare?’ poi, dopo la terza in cui sono stata calma mi ha vista sulla strada giusta. Ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria”.

Intervistata dal Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha dunque sottolineato quanto ad oggi sia importante per lei mandare un feedback positivo non solo alla giuria ma a chiunque guardi alle sue esibizioni a Ballando con le stelle 2024. La definizione di ‘sfida’ è tutt’altro che errata, stando almeno agli ultimi botta e risposta sui social con alcuni utenti. A confronto con i fan, non sono infatti arrivate solo parole al miele. “Perchè sono così stronza? Sto cercando di catalizzare l’energia su altro, chissà se ci riuscirò”, questo uno dei quesiti al quale Sonia Bruganelli ha provato a rispondere – come riporta Leggo – trovandosi anche a giustificare nuovamente il suo essere più che benestante. “Perchè ostento ricchezza? Diciamo che in questo periodo il vero lusso è rimanere viva e vegeta…”.