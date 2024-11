Un tumulto nel mondo di Ballando con le stelle 2024, un ‘unicum’ passando in rassegna le varie edizioni del talent condotto da Milly Carlucci. Mai nella storia della trasmissione abbiamo assistito all’esclusione – o ritiro – di una ballerino con conseguente sostituzione. Ebbene, ieri pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale della Rai che ha reso nota la decisione: “Angelo Madonia non farà più parte di Ballando con le stelle 2024”. Un annuncio che arriva dopo la diatriba con Selvaggia Lucarelli nel corso dell’ultima puntata e che ha diviso l’opinione di addetti ai lavori e appassionati. Notizia di questa mattina è invece il ritorno di Samuel Peron, proprio al posto di Angelo Madonia e dunque per fare coppia con Federica Pellegrini. Ma del ‘caso’ in questione, cosa ne pensa Sonia Bruganelli? Intercettato dai microfoni de La Volta Buona, l’autrice ha rilasciato un breve commento sulla questione senza entrare nel merito della vicenda.

Sonia Bruganelli sul ‘caso’ Angelo Madonia: “Ci siamo visti e sentiti…”

Nella giornata di ieri, come raccontato da Caterina Balivo nella puntata odierna de La Volta Buona, Sonia Bruganelli aveva fatto sapere di non essere a conoscenza di ciò che stava per accadere riguardo l’addio di Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024. Oggi i due hanno parlato e non solo, come raccontato proprio dalla concorrente del talent: “Se ho sentito Angelo? Certo, ci siamo visti. Lui sta bene, sto male io che sto ancora qua dentro; lui invece è libero”.

Parole sibilline quelle di Sonia Bruganelli, forse anche ‘velenose’ nel sottolineare il fatto che Angelo Madonia “ora è libero”. L’attenzione della concorrente di Ballando con le stelle 2024 svia dunque sul ‘caso’ del momento e si concentra piuttosto sul prosieguo della gara che la vede ancora in corsa per il ripescaggio: “Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui fino alla fine, se così non sarà, ne riparleremo”.