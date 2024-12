Non si acquieta il gossip su un possibile ritorno di fiamma tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la quale nelle ultime settimane ha concluso la sua esperienza a Ballando con le Stelle 2024. Ad accendere le voci sul riavvicinamento è stata una foto pubblicata proprio dall’ex opinionista del Grande Fratello, la quale ha mostrato ai fan uno scatto dove si vede lei insieme all’ex marito Paolo Bonolis. Chiaramente, il web si è incendiato e sono partiti i sospetti, ma ad accendere il gossip è stata Deianira Marzano.

L’esperta di gossip ha repostato la foto sui suoi profili social e ha fatto notare un dettaglio non da poco: Angelo Madonia, fidanzato di Sonia Bruganelli, era assente alla cena di famiglia. Che si siano davvero lasciati? Ogni indizio porta alla conferma della rottura, ma dai due vip non è ancora trapelata nessuna parola. Nello scatto della cena Sonia Bruganelli ha taggato tutta la sua famiglia ma il grande assente è proprio l’ex ballerino di Ballando con le Stelle, il quale nell’edizione di quest’anno è stato l’assoluto protagonista delle polemiche. Deianira Marzano ha completato la sua segnalazione con una didascalia: “Madonia volato via?“.

Paolo Bonolis insieme a Sonia Bruganelli per il bene dei figli? I dubbi dei fan

Molti dei fan si sono fatti diverse domande dopo aver visto la foto che ritrae Paolo Bonolis insieme a Sonia Bruganelli. L’ex marito dell’opinionista è sempre stato lontano dai social e non ha mai voluto incrementare le voci sul suo conto, al contrario di lei, che invece è spesso protagonista della cronaca rosa. Solo pochi mesi fa, infatti, era nato il grande amore con Angelo Madonia ma pare che qualcosa dopo Ballando con le Stelle si sia rotto definitivamente.

Ancora non si conoscono i motivi e non si ha la certezza della fine della loro relazione, ma di certo tutto si è raffreddato durante la fine del programma: nessuna foto insieme, nessuna dichiarazione e solo tanto malcontento da parte dei due che hanno criticato molto quanto successo nel talent di Rai 1. E oggi il pubblico si chiede se stia rinascendo qualcosa tra lei e il conduttore, anche se non dobbiamo dimenticare che i due hanno tre figli: Adele, Silvia e Davide, e che quindi è plausibile che si incontrino per il bene della famiglia e dei figli.

