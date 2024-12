Paolo Bonolis si risposa? Nelle ultime ore è spuntata una domanda che sta lasciando perplessi i fan. Ma andiamo con ordine. Dopo la puntata di Domenica In del 29 dicembre 2024, l’astrologo Paolo Fox è intervenuto per dare le sue previsioni di fine anno e svelare quali saranno i segni che avranno più fortuna nel 2025. In studio da Zia Mara era presente anche Sonia Bruganelli, che approfittando del fatto di avere di fronte a sè l’esperto di astri, ha fatto una domanda su Paolo Bonolis.

Ospiti Domenica In domenica 29 dicembre: Oroscopo Paolo Fox 2025/ Sonia Bruganelli, Alessandro Gassmann

Il suo ex marito, infatti, è del segno dei Gemelli e cogliendo la palla al balzo ha chiesto all’astrologo informazioni su un possibile nuovo matrimonio del conduttore. Dopo la sua richiesta il pubblico è rimasto senza parole: sembra che Sonia Bruganelli sia ancora interessata a sapere come va la vita sentimentale di Paolo Bonolis, nonostante il loro matrimonio sia finito ormai da tempo. Paolo Fox, intanto, ha parlato proprio del segno dei Gemelli, raccontando quanto questi ultimi saranno estremamente fortunati in amore.

Oroscopo Paolo Fox 2025, Domenica In: i primi 4 segni/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro tra amore e lavoro

Sonia Bruganelli, Paolo Fox e Mara Venier la freddano su Paolo Bonolis: “Volevi gli andasse male?”

Cinque stelle in amore per i Gemelli, ha detto Paolo Fox. E Sonia Bruganelli ha subito alzato le antenne curiosa di sapere se il suo ex marito Paolo Bonolis avrà o meno una nuova compagna. Ma cos’ha risposto Paolo Fox? L’astrologo ha tagliato corto dicendo che solitamente i nati sotto il segno dei Gemelli non sono precipitosi in tema di matrimonio e che quindi potrebbe prendersi un po’ di tempo. Ma Sonia Bruganelli non si è arresa e ha proposto altre domande all’esperto, chiedendogli in particolare se ci sarebbero stati nuovi flirt, sempre riferendosi all’ex marito. Paolo Fox ha risposto in maniera affermativa e subito è intervenuta anche Mara Venier, che ha colto la palla al balzo per chiederle delucidazioni su tanta curiosità.

Paolo Fox è fidanzato?/ Vita privata e gossip: "Moglie e figli? Ecco perché non mi sono sposato"

“Vorrei che lui si risposasse“, spiega Sonia Bruganelli, che a quanto lascia intendere non è affatto gelosa del marito. Paolo Fox però, ironizza: “Volevi che gli andasse male?“, e lei risponde in maniera negativa, dicendo che vorrebbe semplicemente capire, dato che secondo le previsioni dell’oroscopo per il 2025 si parla addirittura di “fuochi d’artificio” per il segno dei Gemelli. Insomma, sarà davvero una genuina curiosità o Sonia Bruganelli nasconde altro? Di certo l’ex opinionista del Grande Fratello non manca mai di lanciare qualche frecciata all’ex marito, e ancora non si capisce se sotto sotto speri o meno di ritornare con Paolo Bonolis…chissà!