Chi è la sorella di Shaila Gatta: il retroscena su Jessica

Anche questa sera lunedì 30 settembre il Grande Fratello tornerà a fare capolinea su Canale Cinque con una nuova puntata, tra i protagonisti troveremo ancora Shaila Gatta, l’ex velina di Striscia la notizia e rinomato volto Mediaset. Nella vita di Shaila Gatta la sorella ha sempre avuto una grande centralità, le due erano molto legate ma lei ha deciso di sposarsi presto, lasciando così il tetto domestico e dunque anche la stessa attuale concorrente del Grande Fratello 2024, che era davvero molto legata: “Io avevo 13 anni, da quel momento in poi non abbiamo più vissuto insieme, mi è mancata tantissimo” ha raccontato Shaila Gatta sulla sorella Jessica.

La ragazza è sempre stata la prima sostenitrice di Shaila Gatta, come raccontato dall’ex velina di Striscia la notizia in sauna nella casa del Grande Fratello 2024. Allo stesso tempo la sorella di Shaila Gatta è molto legata alla ragazza, come confessato sempre nel loft romano, e proprio prima della partenza per iniziare questa avventura ha confessato: “Quando sono venuta qui piangeva come una pazza”.

Shaila Gatta sulla sorella Jessica: “E’ stato triste non vivere come due persone normali”

Nel corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, la giovane ex velina di Striscia la notizia si sta lasciando andare a raccontare la sua vita con il resto dei compagni di gioco. E sulla sorella Shaila Gatta ha sempre speso parole molto importanti: “Mi ha rattristato però non aver potuto vivere come due sorelle normali, magari andando a farci un viaggio” le parole della ex velina di Striscia la notizia in sauna con alcuni compagni.

Della sorella Shaila Gatta si è però detta certa che ad unirle sia un sentimento molto forte: “So bene che mi ama e me lo ha dimostrato anche quando sono venuto qua”.

