Stanotte a Roma, i luoghi suggestivi della Capitale raccontati da Alberto Angela

Oggi 25 dicembre 2024 va in onda su Rai 1 “Stanotte a Roma” che dopo anni di appuntamento fisso ritorna anche in questa giornata di Natale. Il programma, condotto da Alberto Angela inizia alle 21.30 e racconterà delle meraviglie della Città Eterna, alla scoperta di tutti i luoghi più suggestivi della capitale. Le riprese, rigorosamente serali, catturano l’intramontabile Roma di notte, per una magia ancor più coinvolgente in una giornata speciale come quella di oggi. Alberto Angela ha debuttato con Stanotte a Roma nel 2015 e ancora oggi ci riporta in un viaggio entusiasmante tra i punti più allettanti della città.

Il conduttore passeggerà la notte nei luoghi storici più importanti, come la Fontana di Trevi, il Foro Romano, il Colosseo e il Pantheon. Alberto Angela visiterà anche Castel Sant’Angelo, il Campidoglio, la Roma Imperiale con il centro medico e la bellissima Isola Tiberina. Da non dimenticare Trinità dei Monti e la Piazza Mincio. Infine, non per importanza, altre tappe emozionanti come Via Dino Compagni, il Quartiere Coppedè. Per ognuno di questi luoghi, Alberto Angela racconterà i retroscena storici che hanno reso Roma una delle città più belle del mondo.

Alberto Angela conduce Stanotte a Roma: ospiti, cantanti e ballerini

Nella serata di Natale Alberto Angela ci accompagna con Stanotte a Roma in un viaggio incantevole, senza dimenticare la contemporaneità. Ad accompagnarlo ci saranno artisti del calibro di Claudio Baglioni, che allieterà il pubblico con un’esibizione al Colosseo. Non solo, ci sarà anche Giancarlo Giannini che ci svelerà gli antefatti della città sotto il punto di vista cinematografico. E ancora, Edoardo Leo e la comica Emanuela Fanelli, contribuiranno a rendere la serata ancora più speciale portando il loro tocco personale di romanità.

Sempre nel mondo musicale, arriverà Tosca, cantante italiana che riproporrà le opere di Gabriella Ferri. A cantare invece la versione di “Vacanze Romane” dei Matia Bazar ci sarà la bravissima Antonella Ruggiero. Oltre alla musica, anche un tocco di danza con la ballerina Eleonora Abbagnato che insieme ad altri danzatori dell’Opera di Roma, dove lei stessa è insegnante, si esibirà alle Terme di Caracalla, dando vita umana alle opere di Ennio Morricone. A coronare il viaggio di Alberto Angela in Stasera a Roma, anche i Pueri Cantores, coro della Cappella Sistina che porterà un tocco di spiritualità alla serata di Natale.

Dove vederlo in diretta e streaming

Per assistere all’evento di Stanotte a Roma basta collegarsi su Rai 1 oggi mercoledì 25 dicembre 2024. L’evento inizierà alle ore 21.30 ed è possibile vederlo in streaming su RaiPlay. “Roma ha la bellezza eterna di un mondo che sembra fatto per stupirti“, ha raccontato di recente Alberto Angela a Tv Sorrisi e Canzoni, e ancora: “Sulle sue strade, nei suoi muri è intrappolata tanta vita quotidiana del passato, di quasi 3.000 anni di storia. Mi sono sempre sentito fortunato di poter vivere qui“. Insomma, Stasera a Roma è un evento da non perdere per dare lustro alla Capitale pregna di storia e di fascino. Buona visione!