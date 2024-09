Stefano Fresi, Cristiana Polegri e Lorenzo sono la moglie e il figlio

Nella vita del celebre attore romano che da questa sera sbarcherà su Rai1 con Kostas troviamo Cristiana Polegri e Lorenzo, rispettivamente moglie e figlio di Stefano Fresi, i segreti del benessere dell’artista che oggi si racconterà in una intervista a La volta buona di Caterina Balivo. In diverse occasioni in passato Stefano Fresi si è soffermato sui suoi affetti, anche se è stata Cristiana Polegri a rivelare dettagli sulla nascita del loro amore, nel corso di una intervista concessa a Interviste romane: “Mi ha scritto tantissimi messaggi, sia con il telefonino che cartacei, una corrispondenza di sei mesi, con messaggi meravigliosi, alla Cyrano De Bergerac, così mi ha conquistata“.

Stefano Fresi e la moglie Cristiana Polegri, anch’essa attrice, hanno poi messo al mondo il figlio Lorenzo e proprio sul piccolo di casa l’attore ha raccontato in una intervista concessa a Verissimo:” Dovessi vincere un Oscar, per un attore sarebbe il premio più ambito, per me sarebbe la seconda cosa della mia vita, dopo Lorenzo, Lorenzo è straordinario”.

Moglie Stefano Fresi, l’attore ricorda: “Con mia moglie Cristiana Polegri amore nato da tanti anni”

Sono circa vent’anni che Stefano Fresi e la moglie Cristiana Polegri stanno insieme, periodo nel quale entrambi si sono tolti via via grandi soddisfazioni nel corso della loro carriera. La scintilla tra loro è scoccata un ventennio fa, come svelato dall’attore sempre in una intervista rilasciata a Verissimo su Canale Cinque: “Stiamo assieme da 18 anni, il nostro è un amore importante, ci conoscemmo qualche anno prima, nel 1997, incrociandoci nei corridoi Rai – partecipavamo a due diverse trasmissioni – per poi metterci insieme nel 2004″, ha svelato Stefano Fresi ricordando quando per una strana coincidenza o due iniziarono a uscire con amici in comune per poi perdersi in una amore totale e dal quale ha avuto vita anche Lorenzo.

E siamo certi che Kostas sia un traguardo che Stefano Fresi ha voluto condividere con la moglie Cristiana Polegri e l’amato figlio, in quello che sarà con tutta probabilità il momento più alto della sua carriera.