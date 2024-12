Dopo tanti amori tormentati, l’ex miss Italia Manila Nazzaro ha ritrovato un grande entusiasmo in ambito sentimentale. Da qualche tempo a questa parte, infatti, c’è il ballerino Stefano Oradei nella sua vita. I due stanno vivendo una grande storia d’amore, appassionante e con tanti sogni da realizzare in futuro. In una intervista rilasciata al magazine settimanale DiPiù, la showgirl ha ammesso di desiderare un figlio con Stefano.

Insieme stanno benissimo e ora per completare il loro amore vorrebbero tanto un bambino. Un sogno difficile per via dell’età, ma non impossibile. E chissà che prima o poi non riescano davvero a coronare il loro sogno. “Stiamo talmente bene insieme che vogliamo allargare la famiglia, ed è per questo che ho deciso di lottare per il mio desiderio più grande: avere un bambino a quarantasei anni”, confida Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro sogna un figlio col marito Stefano Oradei: “Non è facile ma siamo pronti a tutto”

L’ex miss Italia non ha paura di gridare il suo amore per Stefano Oradei, nonostante le sfortunate esperienze precedenti con Francesco Cozza e Lorenzo Amoruso. Tutto pare proseguire al meglio all’interno della coppia, anche se il desiderio di allargare la famiglia non si è ancora compiuto. Ricordiamo che Manila è già mamma di due figli ma adesso sogna di aggiungere un altro tassello con il ballerino e coreografo Stefano Oradei.

“Lo so che, alla mia età, non è facile diventare mamma in modo naturale, ma io e Stefano ci stiamo sottoponendo a una serie di visite e per ora va tutto bene, non ci sono ostacoli. E se con i metodi tradizionali non dovessi riuscire ad avere una gravidanza, siamo pronti ad affidarci alla scienza”, ha raccontato la showgirl. Insomma, la coppia ha le idee chiare per il futuro. Non resta che augurargli le migliori fortune!

