Subsonica, annullato il concerto a Trento/ “Data fantasma, non è mai esistita”: cos’è successo

Tra i concerti estivi dei Subsonica non ci sarà la data di Trento quest’estate: dopo oltre due mesi di mistero, è arrivata la conferma sull’annullamento della data che in realtà non è mai esistita. Facciamo un passo indietro: i siti di ticketing online hanno permesso di acquistare i biglietti del concerto della band in programma il 2 agosto alla “Trentino Music Arena”: il Centro servizi Santa Chiara, che gestisce proprio l’area concerti, non ha mai approvato però l’evento. Nel programma estivo della “Trentino Music Arena”, infatti, tra i vari nomi su leggono quelli di Fiorella Mannoia, Santi Francesi, Pooh e altri artisti ancora ma non dei Subsonica.

Massimo Ongaro, direttore dell’ente gestore, aveva ribadito che il concerto dei Subsonica non è mai esistito, come spiega ora anche il Corriere: “Non so assolutamente cosa sia successo. Che io sappia non siamo mai stati nemmeno in trattativa per una data dei Subsonica” aveva spiegato. Nonostante ciò “qualcuno avrebbe cercato una forzatura pubblicando quella data”, forse dando per assodato l’ok del Centro servizi Santa Chiara di Trento, che non è però arrivato. Così, dopo due mesi di misteri, è arrivato il comunicato: “A causa di motivi logistici indipendenti dalla volontà della band, la data dei Subsonica prevista alla Trentino Music Arena di Trento il 2 agosto è cancellata”.

Subsonica, annullato il concerto a Trento: cos’è successo

Ad annunciare la cancellazione della data, in realtà mai esistita, è stata Live Nation, società di intrattenimento che organizza la vendita dei biglietti dei concerti dei migliori artisti italiani, tra cui anche i Subsonica appunto. Dunque, nessun concerto a Trento per la band torinese, che si è trovata contro la propria volontà al centro di un caso nel quale le parti, molto probabilmente, non si sono né sentite né capite: un mistero risolto (più o meno) con l’annuncio ufficiale dell’annullamento della data del 2 agosto.











