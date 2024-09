Il Suzuki Music Party va in onda questa sera, domenica 22 settembre, su Nove. Il nuovo show di Amadeus promette di regalare grandi emozioni agli appassionati di musica, con la presentazione degli inediti autunnali dei big della musica Italia. L’orario di inizio è fissato per le 21.30 con la diretta su Nove e in streaming sul sito ufficiale di nove.tv, alla stessa ora.

Dj Massimo Alberti, chi è deejay di Suzuki Music Party/ Il sodalizio vincente con Amadeus: dall'Ariston a...

Ovviamente anche sui social ufficiali non mancheranno gli aggiornamenti, ma la cosa migliore da fare per chi volesse gustarsi l’appuntamento in diretta è sintonizzarsi su Nove o sul sito dell’emittente per vedere tutte le esibizioni in tempo reale. L’evento è stato registrato all’Allianz Cloud di Milano e per Amadeus rappresenta il debutto ufficiale sul nuovo canale.

DIRETTA SUZUKI MUSIC PARTY 2024/ Streaming, scaletta e cantanti: Amadeus, apertura pirotecnica con Tananai!

Suzuki Music Party in diretta su Nove e sul sito dell’emittente tv: info streaming e orario

L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo conduce, in coppia con Ilenia Pastorelli, il Suzuki Music Party. L’evento come dicevamo è visibile in diretta streaming sul sito di Nove.tv (CLICCA QUI) e sul canale Nove, con una messa in onda contemporanea. Partecipano alla manifestazione oltre venti artisti di grande spicco, con le loro hit e ben quindici inediti.

“Questa è una serata televisivamente molto difficile”, ha detto Amadeus alla vigilia dell’evento. “Perché tranne il Festival di Sanremo, nessun altro programma tv permette ai cantanti di presentare i loro successi inediti. Io invece volevo fare qualcosa per la musica. Ho trovato il sì di tutti”, ha detto il presentatore. Dunque, non resta che mettersi comodi: appuntamento fissato per le 21.30 su Nove.

SCALETTA SUZUKI MUSIC PARTY 2024/ Tra i big Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni: ecco i cantanti sul palco