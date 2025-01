Ted White, chi è il primo marito di Aretha Franklin: era suo manager alla Columbia Records

Il primo marito della splendida Aretha Franklin si chiama Ted White. La grande artista gospel e l’uomo, manager e produttore discografico, si sono conosciuti proprio per via del loro lavoro. Il matrimonio è arrivato nel 1961, quando la cantante e splendida artista aveva già due figli, Clarence ed Edward, nati da due stupri subiti quando lei aveva appena dodici e quattordici anni. Il rapporto tra Aretha Franklin e Ted White ha portato molto presto ad una collaborazione lavorativa oltre che sentimentale: l’uomo è stato infatti il suo manager alla Columbia Records.

Il rapporto tra Aretha Franklin e il suo ex marito non è finito nel migliore dei modi. Il matrimonio è infatti terminato in maniera burrascosa nel 1969: Ted White si è infatti rivelato una persona violenta e controversa che non ha fatto vivere anni semplici a sua moglie, come aveva preventivato il padre di lei, contrario alla loro unione già dai primi tempi. Il matrimonio fallito con il suo manager, è stata una dura prova per Aretha, che è precipitata nel tunnel dell’alcolismo.

Ted White: la violenze subite da Aretha Franklin e i suoi affari loschi

Ancora prima del matrimonio con Aretha Franklin, la reputazione di Ted White non era delle migliori. Secondo le voci che circolavano all’epoca, l’uomo aveva degli affari loschi nel campo immobiliare e probabilmente anche nello sfruttamento della prostituzione. Dopo il loro matrimonio, nel 1961, le cose non migliorarono. L’uomo si rivelò infatti violento e il loro matrimonio fu infelice: in più di un’occasione, il manager e produttore picchiò la moglie in pubblico.

Nel 1969 arrivò finalmente il divorzio, un anno dopo la separazione: nel frattempo, Aretha era diventata mamma del suo terzo figlio, Teddy Richards, nato proprio dal rapporto non felice con il marito, che la spinse verso l’alcolismo.

