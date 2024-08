Temptation Island 2024, Raul si riavvicina a Martina dopo il programma?

A distanza di dieci giorni dal termine del viaggio nei sentimenti Martina e Raul sembrano pronti a regalare dei grandi colpi di scena al pubblico di Canale Cinque, visto che nelle scorse ore sono spuntati dei segnali di riavvicinamento che se confermati avrebbero a dir poco del clamoroso. La coppia è uscita separata da Temptation Island 2024, lei ha provato ad approfondire la conoscenza con il tentatore Carlo, lui si è avvicinato a quasi tutte le tentatrici, ma qualcosa sembra aver portato in direzione di qualcosa di sorprendente, tutto è nato nei giorni scorsi dove Raul ha deciso di prendere un volo per Mykonos per festeggiare il suo compleanno, ma nelle scorse ore anche Martina avrebbe deciso di sbarcare sull’isola greca e questo avrebbe dato origine a un’accesa discussione con il tentatore Carlo.

Questo avrebbe innescato il gesto del single di Temptation Island 2024, che ha deciso di smettere di seguire la giovane sui social: dietro a tutto questo c’è davvero un riavvicinamento tra Raul e Martina?

Raul e Martina verso il Grande Fratello? Il retroscena

Neanche il tempo di chiudere l’avventura con Temptation Island 2024 che Raul e Martina sono rapidamente finiti nel mirino di un altro reality, il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che avrebbe adocchiato la coppia nella speranza di incollare al piccolo schermo una fetta di fan del programma condotto da Filippo Bisciglia nelle ultime settimane. Intanto nelle scorse ore Martina De Iannon è tornata a parlare dell’epilogo finale della sua storia con Raul, saltata per aria durante il viaggio nei sentimenti e a tal proposito ha svelato un retroscena: “Abbiamo deciso insieme di partecipare, lui era carichissimo prima di entrare, ho chiamato perché ero io quella ad avere dubbi, ma non è che l’ho costretto a buttarsi nel fuoco, non mi aspettavo che saremmo usciti separati”.

Invece le cose per Raul e Martina sono finite male, anche se i segnali delle ultime ore sembrano indurre a un possibile colpo di scena che non era stato messo del tutto in preventivo dai follower dell’ex coppia.