TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO A BOLOGNA

Non si placano le scosse di terremoto anche oggi a Bologna e più in generale nell’area dell’Emilia-Romagna: altri eventi sismici sono stati registrati nelle ultime ore dall’Ingv, ma fortunatamente nessuno di essi desta preoccupazione. Infatti, le scosse protagoniste di questo sciame sismico stanno finora avendo una magnitudo molto bassa, motivo per il quale potrebbero non essere state neppure distinte dalla popolazione. Il terremoto con magnitudo più alta è stato quello ML 1.7 sulla scala Richter, registrato poco dopo la mezzanotte – e più precisamente alle ore 00:43 – in provincia di Bologna.

L’epicentro è stato individuato a tre chilometri da Fontanafelice, più precisamente a latitudine 44.2350, longitudine 11.5590 e ipocentro a una profondità di 23 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro del sisma, si tratta di Castel del Rio (BO), Casola Valsenio (RA), Borgo Tossignano (BO), Casalfiumanese (BO), Palazzuolo sul Senio (FI), Riolo Terme (RA) e Dozza (BO).

TERREMOTO OGGI, SCOSSA LIEVE ANCHE IN BASILICATA

Più recente, invece, la scossa di terremoto registrata in Basilicata, ma la magnitudo è stata più bassa: ML 1.4 sulla scala Richter. In questo caso la zona interessata dal sisma è stata la provincia di Potenza: l’epicentro è stato localizzato a due chilometri da Trivigno. Il terremoto oggi è stato registrato alle 7:44 con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 40.5790, longitudine 15.9690 e ad una profondità di 38 chilometri.

Anche in questo caso la Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha fornito le indicazioni relative ai Comuni vicini all’epicentro del sisma. Restando in un’area di 15 chilometri, quelli interessati sono Brindisi Montagna, Albano di Lucania, Anzi, Castelmezzano, Campomaggiore, Vaglio Basilicata, Pietrapertosa, Tolve, Laurenzana, San Chirico Nuovo, Potenza, Calvello, Abriola e Tricarico.

