Anche nel giorno dell’Epifania – ovviamente lunedì 6 gennaio 2025 – non possiamo non dare la nostra consueta occhiata al bollettino sulle scosse di terremoto oggi registrate dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia partendo dalla buona notizia che dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo sembrano essercene state di poche e – fortunatamente – tutte lievi, in larga parte concentrate nel corso delle primissime ore giornaliere ed in luoghi piuttosto isolati e scarsamente abitanti: complessivamente – infatti – le scosse di terremoto oggi sono state solamente 13, tutte (salvo una sola alla quale arriveremo subito) sotto il grado 2 di magnitudo.

Terremoto oggi Mar Tirreno M 2.3/ Ingv ultime notizie: sisma anche a Rose, vicino Cosenza

Soffermandoci proprio sulla scossa di terremoto più elevata che si sia registrata oggi dobbiamo spostarci alle coordinate (in ordine, latitudine e longitudine) 38.2760, 15.0040 che ci rimandano all’area marittima tra Barcellona Pozzo di Gotto – alle porte di Messina – e la piccola isola si Vulcano attorno alle ore 3:02 del mattino: la magnitudo registrata dall’Ingv è stata di 2.0 sulla scala Richter e nonostante sia stato localizzato a soli 10 km di profondità non pare che ci siano stati danni di alcun tipo.

Terremoto oggi Salerno M 1.9/ Ingv ultime notizie, evento sismico anche a Tarvisio

Tutte le scosse di terremoto oggi registrate dell’Ingv: sciame sismico a Castrovillari, alle porte di Cosenza

L’elenco stilato dall’Ingv sulle scosse di terremoto oggi registrate – poi – continua con un evento che pochi minuti più tardi di quello messinese (ovvero alle ore 3:40) ha colpito l’altra parte della nostra penisola: si tratta di un sisma di magnitudo 1.8 registrato nell’area di Sabbioneta – alle porte di Modena – e precisamente alle coordinate 45.0030, 10.4550: in questo caso l’ipocentro è stato di addirittura 46 km e nonostante la vicinanza con parecchi comuni importanti (tra cui Parma e Cremona, a distanze tra i 25 e i 37 km) non pare che il sisma abbia causato grossi fastidi.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 13 scosse, picco massimo di magnitudo 1.6

Tra tutte le altre scosse di terremoto che possiamo trovare nel bollettino odierno, oltre a quella di magnitudo 1.7 che ha colpito il confine tra Francia e Italia attorno alle 4:20 del mattino, è interessante soffermarci su quel breve sciame sismico che ha coinvolto l’area provinciale di Cosenza: nel comune di Castrovillari – infatti – alle ore 1:09, 1:20 e 1:30 sono stati registrati quattro differenti sismi di magnitudo (rispettivamente) 0.5, 1.1 e 0.8 che si uniscono anche al sisma della tarda serata di ieri che nella medesima area ha raggiunto – attorno alle 22:57 – una magnitudo di 1.3 sulla scala Richter.