The Batman, diretto da Matt Reeves

Giovedì 12 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione e noir del 2022 dal titolo The Batman.

La pellicola è co-scritta, diretta e co-prodotta da Matt Reeves, noto per avere curato le riprese di Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e The War – Il pianeta delle scimmie, e ha una durata monstre di 2 ore e 56 minuti.

Perché Elisabetta Gregoraci è in ospedale?/ Il ricovero continua: lei rompe il silenzio

Le musiche hanno invece la firma del compositore con cittadinanza italiana Michael Giacchino, che aveva già lavorato in precedenza con il regista a numerosi progetti, come Cloverfield (2008), Blood Story (2010) e Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie.

Il protagonista di The Batman è interpretato dall’attore e modello britannico Robert Pattinson, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio del vampiro Edward Cullen nella saga di successo di Twilight.

Carlo Buccirosso: “Vincenzo Salemme è stato la mia ‘volta buona’”/ “Gli dissi di voler lavorare da solo e…”

Al suo fianco l’attrice e modella statunitense Zoë Kravitz, figlia del cantante Lenny Kravitz, nota per il ruolo di Leta Lestrange nella saga di Animali fantastici e per quello di Mary Jane Watson in Spider-Man – Un nuovo universo (2018).

Notevole anche il resto del cast di The Batman che vede Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e

Colin Farrell.

La trama del film The Batman: l’Enigmista e altri personaggi mitici

The Batman vede il noto supereroe proteggere ormai da alcuni anni Gotham City dai criminali.

Nonostante abbia combattuto e sconfitto qualunque tipo di nemico, per lui è arrivato il momento di esplorare le profondità più oscure della città per trovarsi faccia a faccia con il suo più acerrimo avversario.

Geppi Cucciari: “Se mi piaccio fisicamente? Nessuno lo chiede a un uomo”/ “Mai superato la morte di mamma"

Gotham City è ormai una città manipolata da corrotti, in cui le più alte cariche cittadine lavorano solo per portare avanti i propri interessi, mentre Batman sembra essere l’unico a volere preservare la giustizia tra il popolo.

Proprio per questo motivo Wayne non può fidarsi di nessuno se non della sua spalla, il fidato Alfred, e del tenente James Gordon.

Ciò che Batman non può però immaginare è che il suo nuovo nemico, l’Enigmista, conosce la sua vera identità, tanto da giocare con lui come il gatto con il topo spargendo per la città indovinelli ed indizi che conducono proprio alla sua famiglia.

Durante le sue indagini il protagonista dovrà confrontarsi con diversi personaggi, come Il Pinguino, la bella Catwoman e il gangster Carmine Falcone, scoprendo passo dopo passo alcuni segreti legati al suo passato, nel tentativo di riuscire ancora una volta a sconfiggere il male e avere la sua vendetta.