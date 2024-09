Uomini e Donne 2024, Tina Cipollari difende a sorpresa Gemma Galgani e attacca Valerio

Si è svolta un’altra registrazione di Uomini e Donne ieri, 17 settembre 2024, e le anticipazioni più importanti e interessanti le ha svelate come sempre l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni. C’è stata una lite furibonda tra Maria Cusitore e Armando Incarnato in cui quest’ultimo è scoppiato a paingere e su cui successivamente sono venuti fuori i veri motivi, Francesca Sorrentino si è confessato con una lettera. Spazio però ha avuto anche il Trono Over con protagonista assoluta Gemma Galgani. La dama torinese ha deciso di continuare la conoscenza con Valerio ma quest’ultimo è finito nel mirino di Tina Cipollari.

A sorpresa, infatti, ad Uomini e Donne 2024 Tina Cipollari ha difeso a spada tratta Gemma Galgani e attaccato Valerio. Secondo la storica opinionista del dating show il cavaliere non ha alcun interesse nei confronti della dama, l’uomo ha replicato smentendo secco tale insinuazione e dichiarandosi sincero e autentico ma Tina ha continuato dritta nella sua strada ad attaccarlo. Ne è nata una pesante discussione che è ben presto degenerata in una vera e propria lite tra Tina e Valerio. Anche Barbara De Santi è intervenuta mettendo in dubbio l’interesse di Valerio per Gemma.

Gemma Galgani cambia idea: fuori Raffaelle ed esce con Valerio a Uomini e Donne 2024

Lorenzo Pugnaloni ha rivelato altre anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne 2024, la registrazione si è aperta con il Trono Over e con un ampio spazio dedicato a Gemma Galgani. Dopo un recall delle puntate precedenti, Gemma ha chiuso con Raffaele e lo ha mandato via perché nonostante l’infatuazione iniziale nel corso della frequentazione non è scattato nessun interesse. Al contrario, invece, ha scelto di continuare la conoscenza con Valerio perché sebbene all’inizio non gli piacesse la sua insistenza e le sua avance alla fine l’hanno convinta a dargli una possibilità e per questo alla fine Gemma ha deciso di uscire a cena con Valerio.