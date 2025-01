Tina Cipollari. inizia così l’avventura da tronista a Uomini e Donne

Tina Cipollari ha ufficialmente cominciato il suo percorso come tronista di Uomini e Donne. Tolti i panni di opinionista, Tina sta provando a cercare l’amore attraverso il programma che le ha dato successo e popolarità. Esattamente come i tronisti del trono classico, per Tina Cipollari, la redazione organizza le esterne con i suoi corteggiatori tra i quali, pare, ci sia anche un proprietario di una Ferrari. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025, infatti, Maria De Filippi si è occupata anche del trono di Tina Cipollari che, salendo sul trono, ha dichiarato di volere un uomo vedovo, con figli già grandi e indipendenti e benestante.

A raccontare come sono andate le esterne di Tina Cipollari è Lorenzo Pugnaloni che ha svelato tutto quello che è accaduto nella registrazione condividendo anche i dettagli delle esterne di Tina il cui trono è attesissimo dal pubblico di Uomini e Donne.

Le esterne di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, Tina Cipollari ha fatto la prima esterna con un signore che si chiama Cosimo. I due sono andati a cena e hanno trascorso la serata a Roma. Per Tina, poi, è sceso un altro corteggiatore che lei ha deciso di tenere per conoscerlo meglio. Tina, poi, ha chiesto di far tornare uno dei corteggiatori che aveva eliminato. Maria De Filippi mostra così un filmato in cui si vede che questo signore ha una Ferrari.

Tina, così, decide di tenerlo per provare a conoscerlo. Le puntate del trono di Tina Cipollari non sono state ancora trasmesse. Tuttavia, la puntata in cui la bionda opinionista viene presentata come tronista dovrebbe essere proprio quella in onda oggi, mercoledì 29 gennaio 2025.