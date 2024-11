Tommaso Marini, chi è e carriera del giovane schermidore: i trionfi

Tommaso Marini è un talento italiano della scherma, specializzato nel fioretto e che vanta già un ricco palmares di medaglie nonostante la sua giovanissima età. Originario di Ancona e classe 2000, insegue la passione per lo sport sin da giovanissimo per poi focalizzarsi proprio sulla scherma, che gli ha regalato immense soddisfazioni come le sue prime medaglie, ottenute agli Europei 2022: l’argento individuale e l’oro nella gara a squadre.

Nello stesso anno arriva anche l’argento ai Mondiali de Il Cairo e l’oro a squadre assieme a Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi; nel 2023, poi, bissa il successo con un altro oro a squadre ai III Giochi Europei, diventando poi campione ai mondiali di Milano. Un successo dietro l’altro per Tommaso Marini, che anche quest’anno ha messo in mostra il suo innato talento: lo scorso giugno ha trionfato agli Europei di Basilea con l’oro nel fioretto individuale, mentre alle Olimpiadi di Parigi ha vinto l’argento a squadre.

Tommaso Marini a Ballando con le stelle 2024: la confessione sulla carriera

Su Tommaso Marini e sulla sua straordinaria carriera sportiva ha messo gli occhi negli ultimi mesi Milly Carlucci, che l’ha fortemente voluto nel cast di Ballando con le stelle 2024. Il giovane schermidore si è così lanciato in questa nuova avventura televisiva nel dance show di Rai 1 al fianco della maestra di danza Sophia Berto; di puntata in puntata si è fatto conoscere al grande pubblico, raccontando qualcosa in più di sé, della sua vita e anche della sua passione per lo sport.

“La scherma è come una vera e propria relazione piena di controsensi, da una parte mi ha salvato mentre dall’altra mi ha un po’ affogato ma sicuramente è il mio grande amore, un amore tossico“, ha raccontato durante la sua esperienza nella trasmissione.

