E’ stata pubblicata la foto dell’ufo abbattuto in Alaska, uno scatto che ritrae un oggetto che sembrerebbe essere sconosciuto, o meglio, non identificato, e dalla forma cilindrica. Come ricorda TgCom24.it, l’ufo abbattuto in Alaska è stata opera dell’esercito degli Stati Uniti, un caccia a stelle e strisce che nel febbraio del 2023 ha appunto colpito questo oggetto volante, facendolo cadere a terra. Fino ad oggi non si era mai visto da vicino il “bottino di guerra” ma in queste ore il network canadese CTVNews ha appunto pubblicato la foto dell’ufo abbattuto in Alaska, svelando al mondo intero.

Terremoto oggi Avellino M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Messina

Negli ultimi anni sono decisamente cambiati gli atteggiamenti nei confronti degli Ufo, degli oggetti non identificati, e anche il Pentagono, il ministero della difesa degli Stati Uniti, ha aperto al loro riconoscimento, pubblicando pagine e pagine di dossier. Gli ufo non sono quindi più solo una produzione della propria creatività o della propria mente, spesso e volentieri confusi con altri oggetti in cielo, ma esistono davvero. Lo scatto in questione riguarda l’ufo prima del suo abbattimento: era stato avvistato qualche giorno prima sui cieli dell’Alaska, e un F-22 con la bandiera degli Stati Uniti ha ricevuto l’ordine di abbatterlo evidentemente non ricevendo alcun segnale positivo.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, offensiva Israele sul Libano, Netanyahu: “Li annienteremo”

UFO ABBATTUTO IN ALASKA: COSA ACCADDE A FEBBRAIO 2023

In totale ne sono stati eliminati tre, tutti fra il 10 e il 12 febbraio dell’anno scorso, fra Alaska e Canada. Proprio in quel periodo scoppiò tra l’altro il famoso caso dei palloni aerostatici cinesi che sorvolarono i cieli degli Stati Uniti, e che rischiarono di creare uno scandalo diplomatico internazionale con reciproco scambio di accuse.

In ogni caso, come scrive TgCom24.it, la foto in questione solleva più dubbi invece che fornire risposte, anche perchè non è nitida e mostra un oggetto di colore bianco e scuro, un pallone le cui dimensioni non sembrano definite e che secondo gli esperti avrebbe al seguito anche un carico, come un rimorchio. Siamo davvero di fronte a qualcosa che ha origini non sulla Terra? Qui sotto la foto dell’ufo in questione.

MURIEL FURRER, MORTA LA 18ENNE CICLISTA/ Ciò che conta è la gratitudine nell'istante