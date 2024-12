Inizia il “dopo-Fitto” al Ministero per gli Affari Ue: Tommaso Foti nominato Ministro, le ultime notizie dal Governo

Dopo discussioni e valutazioni durate settimane, la decisione del Governo Meloni per il post-Fitto ricade sul capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, il deputato Tommaso Foti: le ultime notizie rilanciate dall’ANSA su fonti di Governo confermano come dopo mezzogiorno al Quirinale si sia tenuta la cerimonia di giuramento ufficiale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Foti prende l’intero pacchetto di deleghe in capo a Raffaele Fitto, dimessosi nelle scorse ore dopo l’elezione avvenuta alla vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea.

Questo significa che non vi sarà alcuno “spacchettamento” delle deleghe, con Tommaso Foti che si occuperà di Affari Europei, PNRR, Coesione e Sviluppo del Mezzogiorno: 64 anni piacentino, parlamentare di lungo corso, il nuovo Ministro del Governo Meloni entra subito in carica e collaborerà proprio con Fitto nel dialogo sul PNRR per gli ultimi anni di missioni e progetti da “mettere a terra”. Con la nomina di Fitto a Bruxelles, gioco forza, in Parlamento si libera una casella subito occupata dal subentrante deputato Antonio Maria Gabellone, finito dietro l’ex Ministro nel collegio elettorale di FdI durante le Politiche 2022. Servirà poi anche un nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia con la nomina di Foti al Ministero, ma al momento ancora Meloni non ha sciolto le riserve in merito. (A cura di Niccolò Magnani)

Ultime notizie dal mondo: scioperi nelle fabbriche tedesche della Volkswagen

Inizieranno da oggi – lunedì 2 dicembre 2024 – gli stop negli stabilimenti tedeschi della Volkswagen: i sindacati li hanno proclamati per opporsi alla notizia – diramata dalla direzione della grande casa automobilistica tedesca – di chiudere 3 degli stabilimenti di produzione in un confronto tra l’azienda e i rappresentanti sindacali che si è concluso con un nulla di fatto, aprendo di fatto al rischio della perdita di migliaia di posti di lavoro; il tutto con un’astensione che in Germania non ha avuto mai alcun precedente simile e che gli stessi rappresentanti sindacali hanno già definito come una dura battaglia.

Malore Edoardo Bove in Fiorentina Inter: video, bollettino/ Come sta: “estubato in terapia intensiva, lucido”

La situazione in Medio Oriente: le ultime notizie sulle guerre

Si complica sempre di più la situazione in Siria dove il presidente Assad è tornato a Damasco dopo una rapida visita in Russia dove ha avuto dei colloqui con il leader Vladimir Putin che ha ribadito il suo appoggio, già determinato dagli attacchi con i missili (che ha peraltro colpito un collegio francese) portati contro la città di Aleppo che era stata conquistata dai ribelli, il cui capo – secondo quanto riferito dai media locali – è stato ucciso proprio in un raid aereo; mentre da parte degli USA è arrivata una comunicazione nella quale si sostiene che l’arrivo degli jihadisti ad Aleppo e la conquista della città sono le conseguenze della dipendenza di Assad e della Siria dalla Russia e dall’Iran.

Ultime notizie: il centrocampista della Fiorentina Bove, colpito da malore durante la partita

Allo stadio Franchi di Firenze, al 16esimo del primo tempo il ventiduenne centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, si è accasciato a terra colto da un improvviso malore: sono intervenuti subito compagni e medici e Bove – dopo le prime cure sul terreno di gioco – è stato caricato su una ambulanza e trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi dove si trova sedato nel reparto di terapia intensiva. L’accaduto ha immediatamente fatto ricadere il pensiero di tutti a quanto accaduto ad un altro giocatore della Fiorentina, Astori, morto per un malore prima di una partita; mentre la gara del Franchi è stata interrotta e rinviata a data da destinarsi.

Verstappen vince il GP del Qatar: le ultime notizie dallo sport

Dopo aver chiuso al nono posto assoluto la gara Sprint di ieri, il campione del mondo Verstappen si è preso immediatamente la rivincita aggiudicandosi in maniera netta il GP del Qatar che si è corso nella giornata di ieri sulla pista di Losail: alle sue spalle si è piazzato un eroico Charles Leclerc che ha preceduto il pilota della McLaren Piastri; mentre l’altro pilota della scuderia di Maranello Sainz, ha preceduto il secondo dei piloti McLaren, Norris – peraltro reduce da una penalità di 10 secondi durante il GP -, che si è piazzato decimo, chiudendo al sesto posto e consentendo così alla Ferrari di lottare ancora per il titolo costruttori nell’ultima gara del mondiale in programma a Abu Dhabi.

Ultime notizie: definiti ed annunciati i cantanti del Festival di Sanremo

Carlo Conti ha reso nota ieri la lista dei cantanti – 30 in totale – che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo: il presentatore toscano ha svelato la lista dei nomi durante il TG1 delle 13.30 con molti nomi famosi di diverse età che si daranno battaglia nei giorni dall’11 al 15 di febbraio 2025; con una la lista comprende anche Fedez che torna al Festival dopo le note vicissitudini e la separazione da Chiara Ferragni, oltre a nomi come Achille Lauro, Francesco Gabbani, Noemi, Marcella Bella e Massimo Ranieri, e a gruppi come i Modà, The Colors e Brunori Sas.