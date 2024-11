Ultime notizie: le previsioni meteo dei prossimi giorni

Un ribaltone termico è atteso sull’Italia nei giorni del fine settimana con un passaggio velocissimo dal gelo al clima mite associato da qualche pioggia: nella giornata di oggi infatti, è previsto un aumento delle temperature massime di circa 10°C nelle zone alpine e di 8°C sulle altre parti della nostra penisola, con massime che in alcune zone potranno anche toccare i 20°C. L’aumento delle temperature proseguirà – poi – anche nei primi giorni della settimana grazie all’arrivo di venti meridionali umidi che riporteranno l’ambiente nelle giornate tipiche del fine estate, specialmente a Sud dove il cielo sereno farà da padrone. Nel frattempo – accennavamo già prima – torneranno anche le piogge che inizieranno ad interessare per prima la Liguria, per estendersi poi anche alla Toscana e successivamente anche all’Umbria ed al Lazio, ma non è chiaro se si parlerà di rovesci temporaleschi o di lievi piogge.

Terremoto oggi Campobasso, magnitudo 1.8/ Ultime notizie Ingv: scossa da 2.3 tra Germania e Svizzera

Russell vince il GP Las Vegas: le ultime notizie sulla Formula 1

Dopo le prove ufficiali George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position al Gran Premio Formula 1 di Las Vegas, precedendo Sainz, Gasly (che poi si è ritirato) e Leclerc: flop per le Ferrari che non sono riuscite a conquistare la pole, ma partono comunque davanti alle McLaren di Norris e Piastri con le quali le rosse di Maranello stanno lottando per vincere il titolo mondiale riservato ai costruttori. Per quanto riguarda invece il titolo piloti, Verstappen partiva davanti a Norris, quinta e sesta posizione per i due, e potrebbe anche aggiudicarsi il titolo in anticipo in questa corsa con due Ferrari che nelle prove libere hanno mostrato di avere un passo gara migliore rispetto sia alla Mercedes che all’Alpine, ma che dovevano dimostrarlo in gara.

Chiusa la corsa non ci sono grandi novità rispetto alla classifica dei piloti, con un Russell che pur arrivando primo si è confermato sesto, mentre Verstappen – confermando le attese e tagliando il traguardo in quinta posizione – è stato già confermato campione del mondo, seguito nella classifica generale da Norris e Leclerc; mentre resta ancorata al top della classifica costruttori la McLaren, sempre seguita da Ferrari e Red Bull.

Le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

Le maggiori azioni militari da parte dell’Idf si stanno concentrando sul Libano, con un attacco che è stato portato con bombe anti bunker su diversi obiettivi di Beirut che ha causato la morte di 16 persone, mentre i droni sulla città portuale di Tiro hanno provocato 1 morto ed alcuni feriti: l’attacco contro Beirut aveva come obiettivo principale uno dei leader di Hezbollah, Talal Hamiya, ma non è chiaro se sia stato neutralizzato. Da parte dell’Idf – peraltro – è stato anche comunicato che la responsabilità degli attacchi contro le basi dell’Unifil situate nel sud del Libano è dei terroristi di Hezbollah; mentre non sono mancati neppure attacchi contro la Cisgiordania e precisamente contro un villaggio – quello di Kafr Abbush – con incursioni nelle case dei palestinesi ed arresti.

Italia in finale di Coppa Davis: le ultime notizie sullo sport

A Malaga, dove si stanno svolgendo le finali 2024, la nazionale italiana di tennis si è qualificata per la finale di Coppa Davis, nella quale incontrerà l’Olanda che ieri aveva battuto nell’altra semifinale la Germania: la formazione italiana si è imposta per 2 – 0 contro l’Australia che aveva battuto anche un anno fa in semifinale, con il primo punto che è stato conquistato da Matteo Berrettini che ha battuto Kokkinakis al termine di tre set molto combattuti ed un secondo punto decisivo aggiunto da Jannik Sinner che ha vinto in due soli set contro De Minaur, rendendo così inutile la disputa del doppio. Nella finale di domani la nazionale azzurra cercherà dunque il bis con buone possibilità di successo.