Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Giacomo Bozzoli: “Un testimone austriaco mi scagiona”

E’ sorvegliato a vista Giacomo Bozzoli, il 40enne portato in carcere due giorni fa dopo una sparizione di dieci giorni. E’ stato condannato all’ergastolo per l’uccisione dello zio ed era stato rinvenuto nascosto sotto al letto di casa. E’ stato rinchiuso presso il carcere di Brescia ma non nella sezione nuovi arrivi, come precisa TgCom24.it, bensì in una cella singola e sorvegliato a vista.

Giacomo Bozzoli viene infatti descritto come sotto choc e si teme che possa dare vita ad un gesto estremo. Un agente lo sta quindi tenendo sotto controllo giorno e notte, così come deciso a seguito di una visita psicologica avvenuta poco prima dell’ingresso in carcere. Bozzoli, dopo essere stato arrestato, ha spiegato che voleva scrivere una lettera per dichiarare per l’ennesima volta la sua innocenza. In seguito il condannato è stato portato in un altro istituto continuando a proferire la sua innocenza: “Un testimone austriaco mi scagiona”.

Ultime notizie, stupro Caivano: condannati tre minorenni

Sono giunte nella giornata di ieri le condanne a seguito dello stupro a Caivano ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni. Dopo quelle emesse verso i due maggiorenni coinvolti, ieri è toccato ai tre minorenni che sono stati ritenuti gravemente responsabili al punto che le condanne sono state esemplari, leggasi 9 anni (per due) e 10 anni di galera per un terzo, così come aveva richiesto il pubblico ministero.

Ricordiamo che ad essere vittime di questa situazione indecente furono due bambine di soli 10 e 12 anni che subirono uno stupro di gruppo con tanto di video pubblicato sui social, una vicenda che obbligò lo stato ad intervenire per porre finite a queste oscenità.

Ultime notizie, Fedez parla dall’ospedale

Fedez ha pubblicato un video dall’ospedale Policlinico di Milano dove si trova ricoverato a seguito di una emorragia. Nel filmato, pubblicato sui suoi social, l’artista ha voluto fare chiarezza in merito alle sue condizioni fisiche spiegando di non aver fatto abuso di alcol o droghe come qualcuno aveva insinuato negli scorsi giorni.

Semplicemente il sanguinamento è dovuto al fatto che nel punto dove il cantante ha subito l’operazione per il tumore al pancreas, è senza dubbio più fragile e di conseguenza la superficie tende a spaccarsi e a rompersi. “Addirittura si parla di un mio abuso di alcool e di droghe, non è assolutamente così”, precisa.

Ultime notizie, problemi per il maltempo in Lombardia

La Lombardia è ancora al centro del maltempo, che sta provocando danni, specialmente in provincia di Varese dove gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sono stati più di 40 ed altri devono essere ancora effettuati.

I nubifragi hanno colpito duramente la zona del lago di Como, dove sono state chiuse anche alcune strade sul lungolago. Anche a Milano è stata predisposta l’allerta gialla a causa dei forti temporali e c’è preoccupazione per il livello sia del Lambro che del Seveso. In provincia di Varese si sono verificate anche cadute di alberi e grandinate consistenti. La Protezione Civile ha invitato tutta la popolazione a prestare grande attenzione all’evolversi del tempo.

Ultime notizie, operaio morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Uta

Colpito da una pala meccanica è morto ieri mattina nella zona industriale di Macchiareddu, nelle vicinanze di Cagliari, un operaio 42enne che lavorava per una azienda di raccolta rifiuti. I colleghi di lavoro hanno diramato immediatamente l’allarme e sono intervenute ambulanze e l’elisoccorso, ma le condizioni dell’operaio si sono rivelate gravissime e non è stato possibile salvarlo.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma è certo che l’uomo è stato colpito da una pala meccanica. Le indagini dovranno accertare anche eventuali responsabilità da parte dell’azienda.

Ultime notizie, incidente mortale nella notte sulla statale per Bari

Un incidente, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sulla statale 16, ha causato la morte di un motociclista 40enne, Pierluigi Mazio. L’uomo è stato trovato riverso sull’asfalto e si ipotizza che qualcuno sia fuggito dopo l’impatto che la sua moto ha avuto probabilmente con un altro mezzo che è poi fuggito. Il centauro ha riportato gravissime ferite ed anche l’intervento dei sanitari non è servito a tenerlo in vita.

Le indagini sono svolte dalla polizia locale e dai tecnici dell’Anas. L’uomo lavorava alle dipendenze del comune di Modugno, ed è stato ricordato con affetto da Nicola Bonasia, sindaco del paese.

Ultime notizie, al Tour de France vittoria in volata di Philipsen

Sul traguardo di Pau la vittoria di tappa va a Philipsen che batte Van Aert, mentre la maglia gialla è ancora dello sloveno Pogacar. La tappa ha visto una maxi caduta nel finale che ha coinvolto molti corridori, Due corridori di classifica, Roglic e Ayuso, si sono ritirati e questo ha portato l’italiano Ciccone in ottava posizione nella generale.











