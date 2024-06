Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Medioriente: Israele colpisce una scuola, 45 morti

Nonostante le molte iniziative per una trattativa di pace tra le due fazioni in guerra, il Medio Oriente si continua a darsi battaglia e le truppe di Israele hanno colpito una scuola provocando la morte di 45 persone.

Intanto la Spagna, come dichiarato dal suo ministro degli Esteri, ha riconosciuto lo stato della Palestina e si è abbinata al Sudafrica nella richiesta di un processo contro Israele per genocidio da celebrarsi davanti alla Corte dell’Aja. Nella zona nord di Israele continuano gli attacchi da parte degli uomini di Hezbollah.

Ultime notizie, Nato: no a nostre truppe in Ucraina

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rassicurando in merito al fatto che l’Alleanza Atlantica non impiegherà le proprie truppe in Ucraina per attaccare la Russa. “La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina”, ha spiegato.

E ancora: “Questa idea che ci sia una specie di conto alla rovescia per la prossima guerra è sbagliata. Siamo qui per impedire che ciò accada. Lo abbiamo fatto per 75 anni, lo faremo almeno per altrettanti”. Jens Stoltenberg ha aggiunto e concluso: “Non vediamo una minaccia militare imminente contro alcun alleato della Nato. Ora ovviamente la Russia è più che preoccupata per la guerra in Ucraina e ha effettivamente spostato molte forze dalle vicinanze della Finlandia o dei Paesi nordici verso l’Ucraina. Quando i combattimenti finiranno in Ucraina, potranno ricostruire quelle forze. Ma, ripeto, questo non significa che assisteremo a un attacco pericoloso o imminente contro un alleato della Nato”.

Ultime notizie, 59enne morto di aviaria in Messico

Un uomo di 59 anni del Messico è morto di aviaria. E’ il primo caso al mondo certificato di influenza H5N2 ed è stato confermato dall’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, nella giornata di ieri. “Si tratta del primo caso umano – ha fatto sapere l’ente sanitario delle Nazioni Unite – confermato in laboratorio di infezione da virus dell’influenza A (H5N2) segnalato nel mondo, e della prima infezione da virus aviario H5 segnalata in una persona in Messico”, aggiungendo che comunque il rischio attuale per la popolazione è “debole”.

Sono in corso ancora tutte le indagini del caso per cercare di risalire alla catena del contagio ma è molto probabile che la vittima, che aveva comunque delle patologie pregresse, si sia ammalata venendo a contatto con del pollame infetto, alla luce anche di un focolaio individuato proprio non distante dall’abitazione del 59enne.

Ultime notizie, Kate Middleton potrebbe non tornare più al suo ruolo

Secondo gli americani di Us Weekly, Kate Middleton potrebbe “non tornare mai più a ricoprire il ruolo reale” a causa della sua malattia. La principessa del Galles si sta sottoponendo alla chemioterpia per una forma non propriamente precisata di cancro e per cui la stessa è già stata operata ma al momento starebbe “rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà”.

Secondo i colleghi americani “le sue funzioni potrebbero essere molto diverse”. Se le indiscrezioni venissero confermate sarebbe senza dubbio un segnale che le condizioni fisiche della principessa siano gravi al punto da compromettere la sua normale vita di corte. La moglie del principe William è stata vista fuori casa nelle ultime settimane con i suoi famigliari, un segnale senza dubbio positivo, ma quanto scrive Us Weekly getta delle ombre sul futuro.

Ultime notizie, grande Italia al Roland Garros

Sulle orme di Jannik Sinner, che oggi affronterà Alcaraz in semifinale, l’Italia del tennis sta dominando questa edizione degli Internazionali di Francia. Nelle gare di ieri sia Jasmine Paolini nel singolare femminile, che la coppia Bolelli – Vavassori, nel doppio maschile, hanno vinto il proprio incontro e si sono qualificati per la finale.

La Paolini ha battuto in due set la Andreeva con il punteggio di 6-3 6-1 ed è approdata alla finale dove incontrerà la polacca Swiatek, attuale numero uno del mondo. Jasmine Paolini ha sempre condotto non lasciando nemmeno un break a favore della giovane avversaria. Per la coppia azzurra il successo in semifinale è arrivato contro la coppia Bopanna – Ebden, che aveva la testa di serie numero uno, chiudendo in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-2. L’ultima coppia italiana a disputare la finale al Roland Garros era stata quella composta da Pietrangeli e Sirola nel 1959.

Ultime notizie, trovato morto in Gallura il 19enne Ivan Dettori

Ivan Dettori era scomparso 4 giorni fa ed è stato trovato morto ieri in Gallura in aperta campagna. Il cadavere del 19enne originario di Arzachena è stato avvistato in campagna, quando erano circa le 14.00 e immediatamente è scattata la segnalazione. Le ricerche del ragazzo erano scattate immediatamente nella giornata di lunedì ed erano state portate avanti dai carabinieri di Arzachena che avevano potuto contare anche sulla collaborazione con tecnici del soccorso speleologico e di quello alpino, e con l’utilizzo di droni e di un elicottero. Ivan Dettori era uno studente che frequentava il v° anno di un istituto di Arzachena, l’Ipsar, con indirizzo cucina.

Ultime notizie, i convocati di Luciano Spalletti per gli Europei

Con l’avvicinarsi della data di inizio degli Europei di calcio, il CT della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, ha diramato la convocazione dei 26 giocatori che saranno impegnati nelle partite in Germania a partire dal prossimo 14 giugno. Dalla lista dei 29 giocatori preconvocati sono stati esclusi Orsolini, Ricci e Provedel. Nella lista è compreso il difensore della Juventus, Gatti, che era stato inserito nei giorni scorsi al posto degli infortunati Scalvini e Acerbi. Esordio tra i convocati per il bolognese Calafiori.

Ultime notizie, Arrestato a Roma per stupro Simone Borgese

Simone Borgese, che aveva già subito anni fa una condanna per stupro, ed era uscito dal carcere nel 2022, è stato nuovamente arrestato per uno stupro commesso a danno di una giovane studentessa di 26 anni. I fatti inerenti allo stupro risalgono all’8 maggio scorso, curiosamente la stessa data nella quale era stato effettuata la prima violenza.

Borgese ha attirato la ragazza nella sua auto con la scusa di alcune indicazioni stradali per arrivare all’Eur e poi l’ha violentata. Le indagini sono state effettuate dalla polizia, che è riuscita ad arrestarlo dopo circa un mese dal fatto e dopo aver mostrato le foto dell’uomo alla ragazza stuprata.











